В Кремле допустили возобновление мирных переговоров по Украине, но снова поставили условия.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге, что России важно, чтобы переговоры об урегулировании конфликта на Украине "вел легитимный представитель украинских властей, готовый принимать решения для прекращения боевых действий", сообщает ТАСС.

Отметим, что сегодня Песков повторил буквально то же, что говорил накануне. В понедельник он утверждал, что без участия украинской стороны достичь окончательных договоренностей не удастся, а окончательное урегулирование невозможно без "кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность".

Опрос Стоит ли Украине идти на территориальные уступки под давлением США ради мирного соглашения? Опрос открыт до Да, иначе войну завершить не удастся Да, но только при условии надежных гарантий безопасности Нет, это будет капитуляцией Не стоит, потому что РФ это не остановит Сложно ответить Голосувати

Спикер Кремля не уточнил, кого именно Москва хотела бы видеть представителем Украины на переговорах. Также он не назвал возможный формат будущих встреч.

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Как известно, российская власть неоднократно ставила под сомнение легитимность украинского президента Владимира Зеленского, а Дональд Трамп, глава Белого дома, и вовсе недавно заявил, что Украине нужен новый лидер.

Более того, вчера, 19 октября, он заявил, что Соединенные Штаты Америки хотели бы вести переговоры о мире без участия Украины. Ранее политик говорил, что от Украины должен вести переговоры "кто-то другой".

Что касается участия в переговорах Евросоюза, то в Совфеде РФ категорически выступили против этого. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "именно европейские страны организовали кровавый переворот в стране".

Также, по ее словам, европейцам "нечего предложить за столом".

Как известно, Соединенные Штаты пока безуспешно пытаются организовать личную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Переговоры могут состояться как в Европе, так и на Ближнем Востоке, либо в самой Америке.

Не исключено также, что встречу могут организовать в Майами во время заседания "Группы двадцати" в декабре, однако подтверждения этому нет ни со стороны США, ни со стороны России.

Напомним, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Москву для встречи с главой Кремля.

Со своей стороны Зеленский категорически исключил возможность проведения встречи с Владимиром Путиным в любом российском городе.

В сентябре Зеленский подтвердил, что готов сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Он признался, что этот день точно не станет лучшим в его жизни.