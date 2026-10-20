Важливий легітимний представник: Пєсков виступив із заявою щодо мирних переговорів з Україною

У Кремлі допустили можливість відновлення мирних переговорів щодо України, але знову висунули умови.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив на брифінгу, що для Росії важливо, щоб переговори щодо врегулювання конфлікту в Україні "вів легітимний представник української влади, готовий ухвалювати рішення щодо припинення бойових дій", повідомляє ТАСС.

Зазначимо, що сьогодні Пєсков повторив буквально те саме, що говорив напередодні. У понеділок він стверджував, що без участі української сторони досягти остаточних домовленостей не вдасться, а остаточне врегулювання неможливе без "когось із Києва, хто готовий взяти на себе відповідальність".

Опитування Чи варто Україні іти на територіальні поступки під тиском США заради мирної угоди? Опитування відкрите до Так, інакше війну завершити не вдасться Так, але лише за умови надійних гарантій безпеки Ні, це буде капітуляцією Не варто, бо РФ це не зупинить Складно відповісти Голосувати

Речник Кремля не уточнив, кого саме Москва хотіла б бачити представником України на переговорах. Також він не назвав можливий формат майбутніх зустрічей.

Видео дня

Як відомо, російська влада неодноразово ставила під сумнів легітимність українського президента Володимира Зеленського, а Дональд Трамп, глава Білого дому, нещодавно взагалі заявив, що Україні потрібен новий лідер.

Більше того, вчора, 19 жовтня, він заявив, що Сполучені Штати Америки хотіли б вести переговори про мир без участі України. Раніше політик зазначав, що від України переговори має вести "хтось інший".

Що стосується участі в переговорах Євросоюзу, то у Раді Федерації РФ категорично виступили проти цього. Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що "саме європейські країни організували кривавий переворот у країні".

Також, за її словами, європейцям "нема чого запропонувати за столом".

Як відомо, Сполучені Штати поки що марно намагаються організувати особисту зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Переговори можуть відбутися як у Європі, так і на Близькому Сході, або ж у самій Америці.

Не виключено також, що зустріч можуть організувати в Маямі під час засідання "Групи двадцяти" у грудні, однак підтвердження цього немає ані з боку США, ані з боку Росії.

Нагадаємо, помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що президент України Володимир Зеленський має приїхати до Москви для зустрічі з главою Кремля.

Зі свого боку Зеленський категорично виключив можливість проведення зустрічі з Володимиром Путіним у будь-якому російському місті.

У вересні Зеленський підтвердив, що готовий сісти за стіл переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Він зізнався, що цей день точно не стане найкращим у його житті.