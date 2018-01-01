Ловцы мгновений. 6 фотоисторий о ностальгии, войне и украинцах нового тысячелетия

Деннис и тёмная комната

"Хороший журналист — тот, кто одержим работой 24 часа в сутки. Это как с врачами. Если врач в отпуске, и он видит, что кому-то плохо, он ведь будет спасать человека. Так же и хороший журналист будет работать всегда, даже если он не на работе. Именно эта страсть, которая не позволяет выключиться, важнее всего".

Обладатель Пулитцеровской премии Деннис Чемберлин рассказал Фокусу о ностальгии по чёрно-белым снимкам, важности отключения гаджетов и о том, как ещё в детстве камера стала для него пропуском в мир, где можно было оказаться рядом с музыкантами AC/DC и Black Sabbath. Читайте далее

Тень президента

"В фотографии нет правил. Это не математическая формула — если у тебя есть набор каких-то признаков, получится хороший снимок. Цитируя классика, если бы я знал, как сделать идеальную фотографию, только их бы и делал. Дело случая и удачи. Но удача приходит к тому, кто готов её встретить. Этому меня научила уличная фотография".

Личный фотограф президента Украины Михаил Палинчак рассказал Фокусу о том, почему политики не боятся съёмки, зачем показывать эмоции на лицах лидеров и о чём может рассказать бэкстэйдж международных саммитов. Читайте далее

Человек на фоне истории

"В какой-то момент я понял, что за масштабными историческими событиями не вижу конкретного человека. Я стал снимать портреты защитников Майдана. В 2014-м не все герои соглашались называть свои имена, многие боялись показывать лица. Люди понимали, что рискуют не только своей жизнью, но и жизнями близких. Тогда за участие в Революции достоинства мог светить тюремный срок. Через два года я нашёл некоторых людей и продолжил серию. С несколькими из них я встретился уже в военном госпитале Киева".

Одним из победителей IV Всеукраинского конкурса "Фотограф года 2016" стал наш коллега — фотокорреспондент Фокуса Александр Чекменёв. Он занял 1-е место в серии "Документальная фотография". Читайте далее

Правда и ничего кроме правды

"Меня бесит и злит, когда мне говорят, что фотожурналист должен быть нейтральным. Человек не может быть надобъективным. Он не робот. У него есть своё мнение и система принципов. Он не может не симпатизировать тому, кто его взгляды выражает и поддерживает. Спросите, что ему помогает оставаться в профессии? Стандарты".

Фотограф Игорь Гайдай рассказал Фокусу об украинцах нового тысячелетия, национальных комплексах и новых стандартах фотографии. Читайте далее

Пазл войны

"Я недавно был во Львове. Разговаривал с подростками. Они мне говорили, что не поедут воевать, потому что на востоке нет войны. Я ответил: "Но она там идёт". Они: "Да, но она ненастоящая. Мы её не чувствуем". Но когда ты с местными в Авдеевке или Мариуполе разговариваешь, слышишь совсем другие истории. Для них это реальность. Каждодневная".

Фотограф Пьер Кром, который работал в Украине на протяжении последних трёх лет, рассказал Фокусу о своих впечатлениях от съёмок на Донбассе и в Крыму во время аннексии полуострова. Читайте далее

Кавказский пленник

"Возможно, военные конфликты были для меня каким-то экстремальным, авантюрным противопоставлением укладу жизни моей молодости, способом увидеть всё воочию. По сути, фотография была моим билетом, чтобы убраться из самого скучного места в мире. Во-вторых, я был молод, питал романтические иллюзии, как и любой молодой европеец, имел либеральные политические взгляды. Мы были пацифистами, переживали за палестинцев, сочувствовали курдам. Тем не менее в армию не хотелось. Или журналистом работать, или фотографом. Фиксацией войны на камеру хотелось что-то показать, донести, к чему-то подтолкнуть. Не говорю, что сейчас в это не верю. Наверное, я делаю это и сейчас".

Фокус поговорил с военным фотожурналистом о Кавказе и русской литературе XIX века, современной документалистике и демократии фотоаппаратуры. Читайте далее