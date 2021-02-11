Украинский боец UFC Никита Крылов проведет бой против россиянина Магомеда Анкалаева, озвучена дата

Схватка пройдет после длительного перерыва в состязаниях для украинского спортсмена.

Абсолютный бойцовский чемпионат UFC ("Ultimate Fighting Championship"), который проходит в Лас-Вегасе, США, анонсировал поединок россиянина Магомеда Анкалаева и украинца Никиты Крылова.

"Не торопитесь засыпать, эти два финалиста в полутяжелом весе финишеров устроят шоу!" – сообщается на Twitter-аккаунте организации. Также авторы поста добавили к своему анонсу хештег чемпионата #UFCVegas20. Схватка чемпионов запланирована на субботний вечер, 27 февраля. В Украине бой будет транслироваться в ночь на 28 февраля.

Схватка пройдет в полутяжелой весовой категории – до 205 фунтов, (84 – 93 кг). Отметим, что до 4-го мая 2001 года "полутяжелый" вес в этом турнире назывался "средним".

[ + – ] Twitter / ufc

В последний раз уроженец Луганской области Никита Крылов выходил в восьмиугольник в марте прошлого года. Тогда украинец вышел победителем из поединка с бразильцем Джонни Уолкером. Его соперник, Магомед Анкалаев в своем последнем поединке сокрушил спортсмена из Молдавии Иона Куцелабу, нокаутировав своего оппонента уже в первом раунде.

Добавим также, что в настоящее время в активе Крылова насчитывается 27 побед при семи поражениях, а у Анкалаева это соотношение составляет 14 побед против одного поражения.

Напомним, недавно 29-летняя спортсменка Марина Мороз, единственная украинка, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате, опубликовала откровенное фото в бассейне.