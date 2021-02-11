Український боєць UFC Микита Крилов проведе бій проти росіянина Магомеда Анкалаєва, озвучена дата

Поєдинок пройде після тривалої перерви в змаганнях для українського спортсмена.

Абсолютний бійцівський чемпіонат UFC ( "Ultimate Fighting Championship"), який проходить у Лас-Вегасі, США, анонсував поєдинок росіянина Магомеда Анкалаєва та українця Микити Крилова.

"Не поспішайте засинати, ці два фіналісти в напівважкій вазі фінішерів влаштують шоу!" — повідомляється на Twitter -акаунті організації. Також автори поста додали до свого анонсу хештег чемпіонату #UFCVegas20. Поєдинок чемпіонів запланований на суботній вечір, 27 лютого. В Україні бій транслюватиметься в ніч на 28 лютого.

Поєдинок пройде в напівважкій ваговій категорії — до 205 фунтів, (84 — 93 кг). Зазначимо, що до 4-го травня 2001 року "напівважку" вагу в цьому турнірі називали "середньою".

В останній раз уродженець Луганської області Микита Крилов виходив у восьмикутник у березні минулого року. Тоді українець вийшов переможцем з поєдинку з бразильцем Джонні Волкером. Його суперник, Магомед Анкалаєв у своєму останньому поєдинку розтрощив спортсмена з Молдавії Іона Куцелабу, нокаутувавши свого опонента вже в першому раунді.

Додамо також, що наразі в активі Крилова налічується 27 перемог при семи поразках, а в Анкалаєва це співвідношення становить 14 перемог проти однієї поразки.

Нагадаємо: нещодавно 29-річна спортсменка Марина Мороз, єдина українка, яка виступає в Абсолютному бійцівському чемпіонаті, опублікувала відверте фото в басейні.