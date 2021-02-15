В Мельбурне теннисный матч прерывали из-за атаки чаек на корт (видео)

Над площадкой кружила стая чаек. Периодически птицы спускались прямо на корт.

В Мельбурне на теннисном турнире Phillip Island Trophy матч между американкой Мэдисон Бренгл и канадкой Бьянкой Андрееску пришлось несколько раз останавливать из-за нашествия птиц.

Об этом пишет Sport-express.ru.

В частности, большое количество чаек летали непосредственно над кортом и даже садились на площадку.

В одном из эпизодов птица спланировала на землю именно в тот момент, когда Андрееску исполнила подачу навылет, и розыгрыш пришлось переиграть.

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В итоге матч был доигран и завершился со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу 20-летней канадки, занимающей девятую строчку в мировом рейтинге Женской ассоциации тенниса (WTA). Общая продолжительность встречи составила 2 часа 41 минуту.

Девятая ракетка мира вышла в третий круг турнира, где сыграет против Зарины Дияс из Казахстана.

Призовой фонд турнира – 235 тысяч долларов.

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Отметим, недавно па проходящем в австралийском Мельбурне теннисном турнире Australian Open произошел курьезный инцидент. Одна из зрительниц, наблюдавшая за игрой известного испанского теннисиста Рафаэля Надаля, что-то ему выкрикнула и показала средний палец.

А в Нидерландах во врем футбольного матча между местными клубами "Рингсбургс Бойс" и "Амстердам" на поле выбежала голая болельщица.