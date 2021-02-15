У Мельбурні тенісний матч переривали через атаки чайок на корт (відео)

Над майданчиком кружляла зграя чайок. Періодично пташки спускалися прямо на корт.

У Мельбурні на тенісному турнірі Phillip Island Trophy матч між американкою Медісон Бренгл і канадкою Бʼянкою Андрееску довелося кілька разів зупиняти через нашестя птахів.

Про це пише Sport-express.ru.

Зокрема, велика кількість чайок літали безпосередньо над кортом і навіть сідали на майданчик.

В одному з епізодів птах сів на землю саме в той момент, коли Андрееску виконала подачу навиліт, і розіграш довелося переграти.

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У підсумку матч був дограний і завершився з рахунком 7: 6 (7: 4), 4: 6, 6: 3 на користь 20-річної канадки, що посідає девʼятий рядок у світовому рейтингу Жіночої асоціації тенісу (WTA). Загальна тривалість зустрічі становила 2 години 41 хвилину.

Девʼята ракетка світу вийшла до третього кола турніру, де зіграє проти Заріни Діяс з Казахстану.

Призовий фонд турніру — 235 тисяч доларів.

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Зазначимо, що нещодавно на тенісному турнірі Australian Open в австралійському Мельбурні стався курйозний інцидент. Одна з глядачок, яка спостерігала за грою відомого іспанського тенісиста Рафаеля Надаля, щось йому викрикнула і показала середній палець.

А в Нідерландах під час футбольного матчу між місцевими клубами "Рінгсбургс Бойс" і "Амстердам" на поле вибігла гола вболівальниця.