"Извини, Англия": Усик пообещал, что сборная Украины разобьет Англию (видео)

Украинец считает, что у сборной Англии нет никаких шансов в матче со сборной Украины.

Украинский тяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) дал прогноз на четвертьфинал чемпионата Европы между Украиной и Англией.

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Украинец считает, что у сборной Англии нет никаких шансов в матче со сборной Украины.

"Извини, Англия, но Украина тебя разобьет", — сказал Усик в Instagram.

Напомним, промоутер Джошуа обвинил Усика в корыстности, заявив, что украинец относится к бою против британца как к походу в казино. Бой Усик – Джошуа может пройти в конце сентября. Фокус сообщал, что Усик выпустил свою криптовалюту.

Сегодня, 1 июля, сборная проведет вечернюю тренировку на полях мультиспортивного центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести, сообщает пресс-служба УАФ.

Ранее Фокус сообщал, что форвард Артем Беседин больше не сыграет за Украину на Евро-2020 после травмы. Ориентировочный срок восстановления Артема Беседина — шесть месяцев.

29 июня сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик. Эта победа стала исторической, поскольку никогда ранее сборная Украины не играла в 1/4 финала на чемпионатах Европы.

Победа над Швецией и исторический выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, своих эмоций не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют против английской сборной, которая ранее одержала убедительную победу над Германией на стадионе "Уэмбли".

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