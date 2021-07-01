"Вибач, Англія": Усик пообіцяв, що збірна України розіб'є Англію (відео)
Українець вважає, що у збірної Англії немає жодних шансів у матчі зі збірною України.
Український важкоатлет Олександр Усик (18-0, 13 КО) дав прогноз на чвертьфінал чемпіонату Європи між Україною та Англією.
Українець вважає, що у збірної Англії немає жодних шансів у матчі зі збірною України.
"Вибач, Англія, але Україна тебе розібʼє", — сказав Усик в Instagram.
Нагадаємо, промоутер Джошуа звинуватив Усика в корисливості, заявивши, що українець ставиться до бою проти британця як до походу в казино. Бій Усик — Джошуа може пройти в кінці вересня. Фокус повідомляв, що Усик випустив свою криптовалюту.
Сьогодні, 1 липня, збірна проведе вечірнє тренування на полях мультиспортивного центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онести, повідомляє прес-служба УАФ.
Раніше Фокус повідомляв, що форвард Артем Бєсєдін більше не зіграє за Україну на Євро-2020 після травми. Орієнтовний термін відновлення Артема Бєсєдіна — шість місяців.
29 червня збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик. Ця перемога стала історичною, оскільки ніколи раніше збірна України не грала в 1/4 фіналу на чемпіонатах Європи.
Перемога над Швецією та історичний вихід збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, своїх емоцій не приховували ні вболівальники, ні самі футболісти.
У чвертьфіналі підопічні Шевченка зіграють проти англійської збірної, яка раніше здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Уемблі".
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