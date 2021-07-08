Спортсменка доказала попадание допинга в организм через секс и выступит на Олимпиаде-2020

Канадскую спортсменку отстранили от всех соревнований летом 2019 года, когда у нее в организме обнаружили следы запрещенного препарата

11-кратная чемпионка мира канадка Лоренс Венсан-Лапуант выступит на Олимпийских играх в Токио, несмотря на историю с допинговым скандалом и неудачной попытке отобраться на Игры.

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Известная спортсменка попала в заявку сборной Канады на Олимпиаду, которую опубликовала канадская федерация гребли.

Канадскую спортсменку отстранили от всех соревнований летом 2019 года, когда у нее обнаружили в организме следы запрещенного препарата. Венсан-Лапуант грозила четырехлетняя дисквалификация, однако спортсменку полностью оправдали.

Как выяснилось, канадка сумела доказать, что запрещенный препарат лигандрол попал в ее организм в результате "обмена биологическими жидкостями с бывшим парнем" во время полового акта.

Итоги расследования показали, что ее бывший парень занимался американским футболом на аматорском уровне и принимал препараты неизвестного происхождения, чтобы облегчить тренировочный процесс.

Венсан-Лапуант уже пропустила чемпионат мира 2019 года, по итогам которого можно было получить квалификацию на Олимпиаду, а в марте 29-летняя канадка уступила квоту квалификации Кэти Винсент.

Несмотря на спортивные неудачи, Лоренс Венсан-Лапуант все же выступит на Олимпиаде в каноэ-двойке на дистанции 500 м вместе с Кэти Винсент.

Как сообщает канал CBC, спортсменке будет выделена либо одна из канадских квот на байдарках, либо МОК предоставит ей дополнительную квоту.

Ранее Фокус сообщал, что Олимпиада-2020 в Токио пройдет без зрителей.

Напомним, что Олимпийские игры 2020 состоятся с 23 июля по 8 августа. Днем ранее стал известен состав Олимпийской сборной Украины, в который вошло 158 спортсменов в 25 видах спорта.