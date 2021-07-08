Спортсменка довела потрапляння допінгу в організм через секс і виступить на Олімпіаді-2020

Канадську спортсменку відсторонили від усіх змагань влітку 2019 року, коли в неї в організмі виявили сліди забороненого препарату

11-кратна чемпіонка світу, канадка Лоренс Венсан-Лапуант виступить на Олімпійських іграх у Токіо, незважаючи на історію з допінговим скандалом і невдалу спробу відібратися на Ігри.

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Відома спортсменка потрапила в заявку збірної Канади на Олімпіаду, яку опублікувала канадська федерація академічного веслування.

Канадську спортсменку відсторонили від усіх змагань влітку 2019 року, коли в неї виявили в організмі сліди забороненого препарату. Венсан-Лапуант загрожувала чотирирічна дискваліфікація, однак, спортсменку повністю виправдали.

Як зʼясувалося, канадка зуміла довести, що заборонений препарат лігандрол потрапив у її організм внаслідок "обміну біологічними рідинами з колишнім хлопцем" під час статевого акту.

Підсумки розслідування показали, що її колишній хлопець займався американським футболом на аматорському рівні і приймав препарати невідомого походження, щоб полегшити тренувальний процес.

Венсан-Лапуант уже пропустила чемпіонат світу 2019 року, за підсумками якого можна було отримати кваліфікацію на Олімпіаду, а в березні 29-річна канадка поступилася квотою кваліфікації Кеті Вінсент.

Незважаючи на спортивні невдачі, Лоренс Венсан-Лапуант усе ж виступить на Олімпіаді в каное-двійці на дистанції 500 м разом з Кеті Вінсент.

Як повідомляє канал CBC, спортсменці буде виділена або одна з канадських квот на байдарках, або МОК надасть їй додаткову квоту.

Раніше Фокус повідомляв, що Олімпіада-2020 у Токіо пройде без глядачів.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри 2020 відбудуться з 23 липня по 8 серпня. Днем раніше стало відомо про склад Олімпійської збірної України, до якого увійшло 158 спортсменів у 25 видах спорту.