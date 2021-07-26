"Шахтер" отправил игрока в швейцарский клуб

В следующем сезоне Маркиньос Сиприано будет защищать цвета швейцарского "Сьона".

Полузащитник донецкого "Шахтера" Маркиньос Сиприано следующий сезон проведет в составе "Сьона". Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпиона Украины.

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Отмечается, что со швейцарским клубом стороны заключили соглашения до конца сезона-2021/22, после чего бразильский футболист вернется в стан "горняков".

Известно, что Маркиньос Сиприано выступает за донецкую команду с лета 2018 года. В прошедшем сезоне футболист вышел на поле за "Шахтер" в восьми поединках во всех турнирах. Всего бразилец принял участие в 25 матчах за три года.

Напомним, что "Шахтер" стартовал с победы в рамках нового сезона украинской Премьер-лиги. В первом поединке Роберто де Дзерби дончане смогли обыграть Ингулец со счетом 2:1. Также стоит отметить, что за "горняков" дебютировали целый ряд новых футболистов, которые прибыли в текущее трансферное окно.

Последней покупкой украинской команды стал трансфер из бразильского "Интернасьоналя" защитника Винисиуса Тобиаса, который присоединиться к "Шахтеру" только в феврале 2022 года после достижения совершеннолетия.

Ранее Фокус сообщал, что "Шахтер" презентовал звездных новичков.

В нынешнее трансферное окно "Шахтер" продал защитника за 2 миллиона евро: экс-футболист "горняков" продолжит карьеру в "Копенгагене"

Ранее директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о 40-миллионных растратах на трансферы. В частности, "Шахтер" объявил о покупкебразильского защитника Марлона из бывшего клуба нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на пять лет. В прошлом сезоне футболист провел за "Сассуоло" 25 матчей.

До этого "Шахтер" приобрел форварда "Аякса" Лассину Траоре и Педриньо из "Бенфики".