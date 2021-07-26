"Шахтар" відправив гравця у швейцарський клуб

У наступному сезоні Маркіньйос Сіпріано захищатиме кольори швейцарського "Сьйона".

Півзахисник донецького "Шахтаря" Маркіньйос Сіпріано наступний сезон проведе у складі "Сьйона". Про це повідомляє пресслужба віцечемпіона України.

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Зазначається, що зі швейцарським клубом сторони уклали угоди до кінця сезону-2021/22, після чого бразильський футболіст повернеться в розташування "гірників".

Відомо, що Маркіньйос Сіпріано виступає за донецьку команду з літа 2018 року. У минулому сезоні футболіст вийшов на поле за "Шахтар" у восьми поєдинках у всіх турнірах. Всього бразилець взяв участь в 25 матчах за три роки.

Нагадаємо, що "Шахтар" стартував із перемоги в рамках нового сезону української Премʼєр-ліги. У першому поєдинку Роберто де Дзербі донеччани змогли обіграти Інгулець з рахунком 2:1. Також варто зазначити, що за "гірників" дебютувала низка нових футболістів, які прибули в поточне трансферне вікно.

Останньою покупкою української команди став трансфер із бразильського "Інтернасьйоналя" захисника Вінісіуса Тобіаса, який має приєднатися до "Шахтаря" тільки в лютому 2022 року після досягнення повноліття.

Раніше Фокус повідомляв, що"Шахтар" презентував зіркових новачків.

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Раніше директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про 40-мільйонні розтрати на трансфери. Зокрема, "Шахтар" оголосив про покупку бразильського захисника Марлона з колишнього клубу нового головного тренера Роберто Де Дзербі. Контракт із 25-річним футболістом підписаний терміном на пʼять років. У минулому сезоні футболіст провів за "Сассуоло" 25 матчів.

До цього "Шахтар" придбав форварда "Аякса" Лассіна Траоре і Педріні з "Бенфіки".