Яремчук огорчил московский "Спартак" в дебютном матче

В честь удачного дебюта украинца официальный твиттер "Бенфики" временно сменил свое название

Португальская "Бенфика" прошла в плей-офф квалификации группового этапа Лиги чемпионов, в обоих матчах обыграв московский "Спартак". После выездной победы со счетом 2:0, лиссабонцы смогли повторить этот же результат в родных стенах.

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Стоит отметить, что финальную точку в противостоянии поставил новичок "Бенфики" – украинский нападающий Роман Яремчук. Для футболиста квалификационный матч стал дебютным в составе "орлов" после трансфера.

Форвард начал игру со скамейки запасных, выйдя на поле на 64-й минуте, заменив Гонсало Рамоса. На 92-й минуте встречи Яремчук пробил в пределах штрафной по воротам "Спартака", после чего игрок москвичей Самуэль Жиго срезал мяч в свои ворота. Любопытно, что в честь удачного дебюта украинца официальный твиттер "Бенфики" даже сменил на время свое название – португальцы подписались Benficachuk, добавив часть фамилии украинского нападающего.

Напомним, Роман Яремчук перешел в состав португальцев из бельгийского "Гента". В своем последнем сезоне за команду нападающий провел на поле 43 поединка, в которых забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.

Этот переход стал не последним среди украинцев в текущее трансферное окно. В Италии "Аталанту" покинул полузащитник Виктор Коваленко, который присоединился к "Специи" на правах аренды. Новый клуб хавбека имеет право выкупа, а "Аталанта" – право обратного выкупа. Известно, что Коваленко перешел в стан бергамасков полгода назад, но провел на поле всего четыре минуты.

Главным же трансфером в Европе стал приход нападающего Лионеля Месси в "ПСЖ". Звездный аргентинец перешел в стан парижан на правах свободного агента, и по контракту будет зарабатывать не меньше 35 миллионов евро в год.