Не Месси и не Роналду: кто из футболистов набрал больше всего подписчиков за время чемпионата мира

Чемпионат мира 2026 года привлек к себе немало внимания со стороны целого ряда футболистов. Помимо привычных футбольных героев, миру открылись и другие персонажи.

В частности, у двух футболистов количество подписчиков увеличилось на десятки миллионов. Аналитик Lev Akabas подсчитал, у кого из всех футболистов на чемпионате мира больше всего выросло количество подписчиков в Instagram.

10. Эндрик — 5,6 миллиона подписчиков

Бразильский вингер мадридского "Реала" на чемпионате мира не отличился результативными действиями или яркими моментами. Однако это не помешало ему значительно увеличить количество подписчиков.

Вероятно, помогло то, что он играет за "Реал", а также то, что все обсуждали, не должен ли главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти выставить Эндрика в стартовом составе.

До турнира у бразильца было 18,3 миллиона подписчиков, а теперь — 23,9 миллиона.

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9. Майкл Олисе — 5,8 миллиона подписчиков

Лучший ассистент за один чемпионат мира в истории. Отныне эту награду получает не легендарный бразилец Пеле, установивший этот рекорд в 1970 году, а француз Майкл Олисе, который отдал 7 голевых передач на этом турнире.

На клубном уровне у Олисе всё в порядке — он играет за "Баварию", а, по слухам, мадридский "Реал" готовит сумму свыше 200 миллионов, чтобы приобрести Олисе.

Дополнительный ажиотаж вызвал и тот факт, что перед турниром футболист удалил все посты в Instagram. Некоторые восприняли это как попытку оказать давление на мадридский "Реал". Однако впоследствии Олисе начал публиковать фото, сделанные на телефон, на которых он был запечатлен. Особенность заключалась в том, что эти фото были сняты с экрана телевизора.

В СМИ сообщалось, что Олисе якобы поддержал французскую фотографку Флоранс Пернет, которая не получила аккредитацию на чемпионат мира в США. По одной из версий, теперь он публиковал только фотографии, сделанные ею. Однако сама Флоранс, комментируя один из снимков в комментариях Олисе, утверждала, что это не её снимок, а снимок другого журналиста.

Инстаграм Олисы Фото: Скриншот

В итоге количество подписчиков Олисе выросло с 5,2 миллиона до 11 миллионов. А он до сих пор не изменил свой стиль ведения Instagram.

8. Хильберто Мора — 6,6 миллиона подписчиков

Самый молодой футболист нынешнего чемпионата мира привлек к себе немало внимания. Мексиканская суперзвезда, которой, по слухам, уже интересуются ведущие европейские клубы, сыграл целых три раза в стартовом составе. Для 17-летнего Моры это — настоящая сенсация.

Его талант оценили и поклонники — теперь у Мора 7,7 миллиона подписчиков по сравнению с 1,1 миллиона, которые у него были до турнира.

7. Лионель Месси — 7,5 миллиона подписчиков

8-кратный обладатель награды "Золотой мяч" Лионель Месси, наверное, не должен попадать в список игроков, чья популярность выросла, ведь он и без чемпионата мира был достаточно популярен.

На турнире он выступил ярко, но в финале поступил некрасиво, за что известный журналист Пирс Морган назвал его "коварным и подлым" за то, что Месси просил показать красную карточку своему сопернику Марку Кукурелье.

Однако рост аудитории у Месси всё равно впечатляет — с 506,5 миллиона до 514 миллионов подписчиков.

6. Неймар — 7,7 миллиона подписчиков

Бразилец Неймар мог стать героем для своей национальной сборной. Все с нетерпением ждали его возвращения в национальную сборную и очень обрадовались, когда Карло Анчелотти объявил, что лучший бомбардир в истории Бразилии всё-таки сыграет на турнире.

Неймар Фото: Федерация футбола Бразилии

В итоге Неймар отыграл всего 37 минут, забил 1 гол с пенальти и успел поссориться с вратарем сборной Норвегии.

Однако количество его подписчиков выросло — с 234,3 до 242 миллионов подписчиков.

5. Ламин Ямал — 11 миллионов подписчиков

Один из лучших молодых игроков мира, "преемник Месси", чья детская фотография с Лионелем стала легендарной.

На самом "Ямале" он выступил не слишком ярко — забил всего 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Однако это не помешало ему увеличить количество подписчиков — с 43,3 до 54,3 миллиона подписчиков.

4. Криштиану Роналду — 11,4 миллиона подписчиков

Самый популярный футболист в истории стал ещё популярнее. О Криштиану много говорили — сначала утверждали, что он проваливает матчи, затем обсуждали его заявление после матча с Узбекистаном о том, что "он вернулся".

Криштиану Роналду Фото: X (Twitter)

Но именно поэтому он и является популярным футболистом. Его вылет из турнира и возможное завершение карьеры в сборной обсуждал весь футбольный мир. А те, кто раньше не следил за Роналду, начали следить за ним.

Число подписчиков Криштиану выросло с 665,6 до 677 миллионов.

3. Джуд Беллингем — 12 миллионов подписчиков

Английский полузащитник неожиданно для всех стал лидером сборной, несмотря на присутствие Гарри Кейна. Он забил больше, чем капитан команды, и его 7+1 позволили англичанам занять третье место.

Игра за "Реал" Мадрид и статус одного из самых дорогих полузащитников мира помогают Беллингему повысить свою популярность.

Беллингем увеличил количество своих подписчиков с 41,3 миллиона до 53,3 миллиона.

2. Возинья — 29,4 миллиона подписчиков

До турнира о нём знали единицы. Теперь он — один из символов этого чемпионата мира. Вратаря Возинья обнаружил блогер CazéTV, который призвал подписаться на канал вратаря из Кабо-Верде, у которого было 50 тысяч подписчиков.

Вратарь Возинья Фото: Instagram

За считанные дни его аудитория выросла с 50 тысяч до миллионов, а по итогам турнира у него было 29,4 миллиона подписчиков.

Этот турнир помог ему найти и новую команду — Возинья присоединится к чилийскому "Коло-Коло" в свои 40 лет.

Он сам говорит, что не ожидал такой популярности, когда его карьера близилась к завершению.

1. Эрлинг Голанн — 32,1 миллиона подписчиков

Эрлинг Холланд уже был достаточно популярен — он играет за английский "Манчестер Сити", выигрывал Лигу чемпионов и Премьер-лигу, был лучшим бомбардиром чемпионата Англии.

Однако на чемпионате мира он стал настоящим героем мемов, привлек новую аудиторию и удивил весь футбольный мир.

До чемпионата мира у Голлана было 40,6 миллиона подписчиков, а теперь у него — 72,7 миллиона подписчиков.

На фоне высокой популярности нападающего национальной сборной Норвегии Эрлинга Голанна во время Чемпионата мира по футболу 2026 года в Перу стали массово называть детей в его честь.

Кроме того, футболист сборной Норвегии Эрлинг Голанн произвёл фурор на чемпионате мира в США и удивил своих болельщиков, привезя домой странный сувенир — чучело енота с бутылкой за 750 долларов.

Кроме того, Эрлинг Голанн неожиданно стал законодателем моды и даже был назначен амбассадором бренда, выпускающего резинки для волос.

Чемпионат мира 2026 года — итоги

Победителем турнира стала сборная Испании — в финале она с минимальным счётом обыграла Аргентину. "Золотой" гол забил нападающий Ферран Торрес, а сама игра дошла до овертайма.

Напомним, что Англия выиграла матч за третье место у Франции. Англичане одержали победу со счётом 6:4 и впервые с 1966 года заняли призовое место.