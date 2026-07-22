Не Мессі чи Роналду: хто з футболістів набрав найбільше підписників за час Чемпіонату світу

Чемпіонат світу-2026 року приніс чимало уваги для низки футболістів. Крім звичних футбольних героїв для світу відкрилися і інші персонажі.

Зокрема, два футболісти збільшили кількість підписників на десятки мільйонів. Аналітик Lev Akabas підрахував, у кого найбільше зросла кількість підписників у Instagram серед усіх футболістів на мундіалі.

10. Ендрік — 5.6 мільйона підписників

Бразильський вінгер мадридського "Реалу" на Чемпіонаті світу не відзначився результативними діями чи яскравими моментами. Однак це не завадило йому суттєво збільшити кількість підписників.

Імовірно, допомогло те, що він виступає за "Реал", а також те, що всі обговорювали, чи не повинен головний тренер Бразилії Карло Анчелотті виставити Ендріка в основі.

До турніру бразилець мав 18.3 мільйона підписників, а тепер — має 23.9 мільйона.

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9. Майкл Олісе — 5.8 мільйона підписників

Найкращий асистент за один Чемпіонат світу в історії. Відтепер цю нагороду має не великий бразилець Пеле, який встановив це досягнення в 1970 році, а француз Майкл Олісе, який оформив 7 гольових передач на цьому турнірі.

На клубному рівні у Олісе все добре — він грає за "Баварію", а за чутками мадридський "Реал" готує суму більшу за 200 мільйонів, аби придбати Олісе.

Додаткового хайпу додав і той факт довкола футболіста, що перед турніром він видалив усі пости у Instagram. Дехто сприйняв це як спробу тиску на мадридський Реал. Однак згодом Олісе почав викладати фото, зроблені на телефон, де зображений він. Особливість полягала в тому, що ці фото були зняті з телевізора.

У ЗМІ повідомляли, що Олісе нібито підтримав французьку фотографку Флоранс Пернет, яка не отримала акредитацію на мундіаль до США. За однією з версій, тепер він викладав лише фото, зроблені нею. Однак сама Флоранс, коментуючи один зі знімків у коментарях Олісе, стверджувала, що це не її кадр, а кадр іншого журналіста.

Інстаграм Олісе Фото: Скриншот

У підсумку кількість підписників Олісе зросла з 5.2 мільйона до 11 мільйонів підписників. А він усе ще не змінив стиль ведення Instagram.

8. Хільберто Мора — 6.6 мільйона підписників

Наймолодший футболіст цьогорічного Чемпіонату світу привернув чималу увагу до себе. Мексиканська суперзірка, якою, за чутками, вже цікавляться провідні європейські клуби зіграв аж тричі в основі. Для 17-річного Мори це — точно сенсація.

Його талант оцінили і фанати — тепер Мора має 7.7 мільйона підписників проти 1.1 мільйона, які мав до турніру.

7. Ліонель Мессі — 7.5 мільйона підписників

8-кратний володар нагороди "Золотий м'яч" Ліонель Мессі, напевно, не повинен потрапляти до списку гравців, що збільшили свою популярність, адже він і без мундіалю був достатньо популярним.

На турнірі він виступив яскраво, але в фіналі вчинив негарно, за що відомий журналіст Пірс Морган назвав його "підступним і підлим" за те, що Мессі просив червону для свого опонента Марка Кукурельї.

Однак приріст аудиторії у Мессі все одно вражає — з 506.5 мільйона до 514 мільйонів підписників.

6. Неймар — 7.7 мільйона підписників

Бразилець Неймар міг стати героєм для своєї національної команди. Усі очікували на його повернення до національної команди і дуже зраділи, коли Карло Анчелотті оголосив про те, що найкращий бомбардир в історії Бразилії таки зіграє на турнірі.

Неймар Фото: Федерація футболу Бразилії

У підсумку Неймар зіграв лише 37 хвилин, забив 1 гол з пенальті, і встиг посваритися з голкіпером збірної Норвегії.

Однак кількість підписників у нього зросла — з 234.3 до 242 мільйонів підписників.

5. Ламін Ямаль — 11 мільйонів підписників

Один з найкращих молодих гравців світу, "наступник Мессі", фото якого з дитинства з Ліонелем стало легендарним.

На самому Ямаль виступив недостатньо яскраво — оформив лише 1 гол та 1 асист. Однак це не завадило йому збільшити кількість підписників — з 43.3 до 54.3 мільйонів підписників.

4. Кріштіану Роналду — 11.4 мільйона підписників

Найпопулярніший футболіст в історії став іще популярнішим. Кріштіану багато обговорювали — спершу говорили, що він провалює матчі, потім обговорювали його заяву після матчу з Узбекистаном про те, що "він повернувся".

Кріштіану Роналду Фото: X (Twitter)

Але на те він і є популярним футболістом. Його виліт та можливе завершення кар'єри у збірній обговорював весь футбольний світ. А ті, хто раніше не стежив за Роналду, почав стежити за ним.

Кількість підписників Кріштіану зросла з 665.6 до 677 мільйона.

3. Джуд Беллінгем — 12 мільйонів підписників

Англійський півзахисник неочікувано для всіх став лідером збірної навіть попри наявність Гаррі Кейна. Він забив більше, ніж капітан команди, і його 7+1 дозволили англійцям посісти третє місце.

Гра за "Реал" Мадрид та статус одного з найдорожчих півзахисників світу допомагають Беллінгему збільшити свою популярність.

Беллінгем збільшив кількість своїх підписників з 41.3 мільйона до 53.3 мільйона.

2. Возінья — 29.4 мільйона підписників

До турніру про нього знали одиниці. Тепер — він один з символів цього мундіалю. Голкіпер Возінья був знайдений блогером CazéTV, який закликав підписуватися на голкіпера Кабо-Верде, що мав 50 тисяч підписників.

Голкіпер Возінья Фото: Instagram

За лічені дні його аудиторія зросла з 50 тисяч до мільйонів, а завершив турнір він з 29.4 мільйонами підписників.

Цей турнір допоміг йому знайти і нову команду — Возінья приєднається до чилійського "Коло-Коло" у свої 40 років.

Сам він говорить, що не очікував на таку популярність, коли його кар'єра була близька до завершення.

1. Ерлінг Голанн — 32.1 мільйона підписників

Ерлінг Голлан вже був достатньо популярним — він грає за англійський "Ман Сіті", вигравав Лігу Чемпіонів та АПЛ, був найкращим бомбардиром чемпіонату Англії.

Однак на мундіалі він став справжнім героєм мемів, зібрав нову аудиторію і здивував весь футбольний світ.

До Чемпіонату світу Голлан мав 40.6 мільйонів підписників, тепер же він має — 72.7 мільйона підписників.

На фоні високої популярності під час на Чемпіонату світу з футболу 2026 року нападника національної збірної Норвегії Ерлінга Голанна в Перу почали масово називати дітей на його честь.

Також футболіст норвезької збірної Ерлінг Голанн викликав фурор на чемпіонаті світу в США і здивував своїх уболівальників, коли привіз додому дивний сувенір — опудало єнота з пляшкою за 750 доларів.

Крім того, Ерлінг Голанн несподівано став законодавцем моди і навіть став амбасадором бренду, який випускає резинки для волосся.

Чемпіонат світу-2026 — підсумки

Переможцем турніру стала збірна Іспанії — у фіналі вони мінімально здолали Аргентину. "Золотий" гол провів нападник Ферран Торрес, а сама гра дійшла до овертаймів.

Нагадаємо, що Англія виграла матч за третє місце у Франції. З хокейним рахунком 6-4 перемогли англійці, які вперше посіли призове місце вперше з 1966 року.