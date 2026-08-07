"Я не политик": Усик прокомментировал возвращение россиян на международные соревнования

Украинский боксер Александр Усик раскритиковал решение Международного олимпийского комитета о временной отмене приостановки деятельности Олимпийского комитета России. Фактически это решение означает возвращение РФ в международный спорт.

Усик отметил, что российские оккупанты ежедневно наносят удары по территории Украины. Слова украинского боксёра приводит издание The Athletic.

"Я не политик. Я просто обычный украинец. У нас каждый день возникают проблемы, потому что каждый день Россия наносит удары по Украине: бомбы, ракеты, баллистические снаряды — каждый день, каждую ночь. Но мы продолжаем работать. То, что сейчас происходит, — тяжело, но я знаю, что мы победим", — заявил Усик.

Боксер также опроверг российскую пропаганду, согласно которой украинские военные якобы бомбят украинские города. Он отметил, что важно распространять правдивую информацию о том, что происходит в Украине, и что каждый день гибнут люди.

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"Они нацеливаются не на военную инфраструктуру, а на гражданские объекты: больницы, школы, дома. Украинские спортсмены должны рассказывать о том, что происходит, потому что многие люди этого не понимают. Те, кто поддерживает войну, не могут ехать на Олимпийские игры. Возможно, этот человек убил украинскую бабушку. И они едут на Олимпиаду? Это невозможно. Потому что те, кто поддерживает войну, — террористы. Поэтому я говорю: нельзя допускать российских спортсменов. Сегодня вы нападаете и бомбите, а завтра едете на Олимпийские игры", — сказал Усик.

Ранее украинского боксёра, бывшего абсолютного чемпиона мира Александра Усика обвинили в коррупции в связи с его победой над голландцем Рико Верховеном.

Стоит отметить, что после победы над Верховеном Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, сделав их вакантными для других претендентов. В то же время украинец подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и планирует провести ещё один поединок, который назвал своим "последним танцем".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинский боксер Александр Усик официально перестал быть чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе после добровольного отказа от своих титулов. После этого организация присвоила статус полноценного чемпиона россиянину Мурату Гассиеву, который ранее владел лишь "регулярным" поясом.

Возвращение России на Олимпиаду — что известно

7 июля исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение временно восстановить в правах Олимпийский комитет России.

В то же время в МОК отметили, что отбор должен основываться не только на спортивных результатах, но и на способности спортсменов служить примером для подражания болельщикам, поддерживать и популяризировать идеи мира в обществе, в соответствии с положениями Олимпийской хартии.

Напомним, что ФИФА и УЕФА пока не планируют допускать клубы из РФ и российскую сборную к участию в международных соревнованиях, несмотря на решение МОК о временной отмене рекомендаций по отстранению российских спортсменов и команд.

До этого ФИФА сообщила, что ей известно о решении МОК о временной отмене дисквалификации Российского олимпийского комитета. В организации пообещали проанализировать это решение, прежде чем принять решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами.

Напомним, что украинская теннисистка Марта Костюк, которая играла в полуфинале турнира в Уимблдоне, поделилась своим мнением о возможном допуске россиян к следующей летней Олимпиаде.

Также стало известно, что Международная федерация волейбола планирует допустить российские сборные к участию в Лиге наций в 2027 году. Более того, для этого планируется изменить правила турнира.

Украина планирует обжаловать решение МОК

В то же время Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что начал процедуру обжалования решения Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета о восстановлении прав Олимпийского комитета России. НОК просит отменить решение МОК как противоречащее положениям Олимпийской хартии, устоявшейся практике CAS и не учитывающее фактические обстоятельства, которые послужили основанием для приостановления членства Олимпийского комитета России в 2023 году.