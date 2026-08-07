"Я не політик": Усик прокоментував повернення росіян до міжнародних змагань

Український боксер Олександр Усик виступив з критикою рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо тимчасового скасування призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії. Фактично це рішення означає повернення РФ до міжнародного спорту.

Усик відзначив, що російські окупанти щоденно атакують територію України. Українського боксера цитує видання The Athletic.

"Я не політик. Я просто звичайний українець. У нас щодня виникають проблеми, бо щодня в Україні Росія атакує: бомби, ракети, балістичні снаряди – щодня, щоночі. Але ми продовжуємо працювати. Те, що зараз відбувається, — важко, але я знаю, що ми переможемо", — заявив Усик.

Боксер також розніс російську пропаганду, яка стверджує, що українські військові нібито бомблять українські міста. Він зазначив, що важливо поширювати правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні, і що щоденно гинуть люди.

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"Вони націлюються не на військову інфраструктуру, а на цивільні об’єкти: лікарні, школи, будинки. Українські спортсмени мусять розповідати про те, що відбувається, бо багато людей цього не розуміють. Ті, хто підтримує війну, не можуть їхати на Олімпійські ігри. Можливо, ця людина вбила українську бабусю. І вони їдуть на Олімпіаду? Це неможливо. Бо ті, хто підтримує війну, — терористи. Тому я кажу: не слід допускати російських спортсменів. Сьогодні ви нападаєте й бомбите, а завтра їдете на Олімпійські ігри", — сказав Усик.

Раніше українського боксера, колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика звинуватили в корупції через його перемогу над нідерландцем Ріко Верховеном.

Варто зазначити, що після перемоги над Верховеном Олександр Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі, зробивши їх вакантними для інших претендентів. Водночас українець наголосив, що не завершує професійну кар'єру та планує провести ще один поєдинок, який назвав своїм "останнім танцем".

Також Фокус писав, що український боксер Олександр Усик офіційно перестав бути чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі після добровільної відмови від своїх титулів. Після цього організація надала статус повноцінного чемпіона росіянину Мурату Гассієву, який раніше володів лише "регулярним" поясом.

Повернення Росії на Олімпіаду — що відомо

7 липня виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Водночас у МОК зазначили, що відбір має не лише ґрунтуватися на спортивних результатах, але й на здатності спортсменів бути прикладом для наслідування для вболівальників, підтримувати та популяризувати ідеї миру в суспільстві, відповідно до положень Олімпійської хартії.

Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА наразі не планують повертати клуби з РФ та російську збірну до участі у міжнародних змаганнях, попри рішення МОК про тимчасове скасування рекомендацій щодо відсторонення російських спортсменів та команд.

Перед цим ФІФА повідомила, що вони знають про рішення МОК щодо тимчасового скасування дискваліфікації Російського олімпійського комітету. В організації пообіцяли проаналізувати це рішення, перш ніж ухвалити рішення щодо подальших кроків у координації з відповідними зацікавленими сторонами.

Нагадаємо, що українська тенісистка Марта Костюк, яка грала у півфіналі турніру у Вімблдоні, розповіла про те, що думає про можливий допуск росіян до наступної літньої Олімпіади.

Також стало відомо, що міжнародна федерація волейболу планує допустити російські збірні до участі в Лізі націй у 2027 році. Ба більше, для цього планують змінити правила турніру.

Україна планує оскаржувати рішення МОК

Водночас Національний олімпійський комітет України повідомив, що розпочав процедуру оскарження рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету щодо поновлення прав Олімпійського комітету Росії. НОК просить скасувати рішення МОК, як таке, що суперечить положенням Олімпійської хартії, усталеній практиці CAS та не враховує фактичні обставини, які стали підставою для призупинення членства Олімпійського комітету Росії у 2023 році.