Ученым удалось получить максимально детализированный снимок пузыря газа, известного как NGC 2899, чья форма напоминает бабочку. Об этом сообщает Phys.org.

Изображение было получено с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейского космического агентства. На фотографии даже видны внешние края планетарной туманность, которые различимы на фоне света звезд.

По словам ученых, обширные участки газа NGC 2899 простираются на расстояние максимум двух световых лет от центра. Яркое свечение возникает, когда газ достигает температуры свыше 10 тыс. градусов. Такие температуры обусловлены большим количеством энергии, которую излучает родительская звезда туманности. Нагреваясь газообразный водород светится красным, а кислород – синим цветом.

У объекта, который находится в созвездии Паруса, имеются две центральные звезды, которые и придали туманности почти симметричный вид. После того, как одна звезда достигла конца своей жизни и сбросила внешние слои, другая звезда столкнулась с потоком газа, образуя вдухлепестковую форму. Лишь около 10-20% планетарных туманностей формируют подобную форму.

Астрономам удалось запечатлеть уникальный объект с помощью инструмента FORS. Также отмечается, что изображение было сделано в рамках программа ESO Cosmic Gems, которая призвана популяризировать науку.

Ранее космическое агентство NASA опубликовало захватывающий снимок туманности Конская Голова в созвездии Ориона.