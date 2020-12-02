Ученые создали вирус, способный уничтожить метастазы рака

Американские исследователи создали новый эффективный способ доставки молекулярных "бомб" в метастатические раковые клетки, начинающие появляться на последней стадии роста раковой опухоли.

В течение нескольких десятилетий ученые по всему миру проводят исследования искусственно созданных онколитических вирусов, направленных на выборочное выслеживание и уничтожение раковых клеток.

Однако эта новая терапия может оказаться неэффективной или даже опасной, если она "предупредит" иммунную систему, пишет New Atlas.

На сегодняшний день ученые смогли настроить эти вирусы, чтобы избежать обнаружения иммунной системой, позволяя отслеживать рак даже после того, как он распространился по организму.

Эти организмы тонко настроены на то, чтобы заражать только раковые клетки, оставляя здоровые в покое, а также позволяет избежать одно из главных осложнений — лучевой и химиотерапии.

Но не все так просто. Иммунная система человека — это хорошо отлаженная машина, которая отфильтровывает чужеродных захватчиков вирусов, независимо от того, хотят они нам помочь или навредить.

Однако проблема может быть хуже, чем просто уничтожение вирусов до того, как они убьют опухоль, в худшем случае иммунная система может выйти из строя, приведя к фатальному состоянию, называемому цитокиновым штормом.

Для нового исследования ученые из Университета Эмори и Кейсовского университета Западного резервного района модернизировали онколитический вирус, чтобы иммунная система его не обнаружила.

Этот подход "скрытого бомбардировщика" можно использовать по всему телу, чтобы дать терапии новое преимущество — отловить метастатические опухоли.

"Иммунная система эффективно отправляет вирусы в печень на утилизацию, когда они вводятся внутривенно. По этой причине большинство онколитических вирусов вводится непосредственно в опухоль, не затрагивая метастазы. В отличие от этого, наш измененный вирус доставляется системно в достаточно высоких дозах, позволяющих подавить рост опухоли, не вызывая опасной для жизни системной токсичности", - говорит Дмитрий Шаяхметов, ведущий автор исследования.

Ученые определили три участка к которому связываются антитела природного иммуноглобулина M на часто используемом аденовирусе. Изменив эти три области, антитела больше не могли связываться с ними, предотвращая оповещение иммунной системы об их присутствии.

Затем команда испытала новую терапию на мышах. Грызунам с привитыми клетками человеческого рака легкого ввели стандартный аденовирус и модифицированный.

Модифицированный, который вводились внутривенно в высоких дозах, переносился мышами нормально. Однако с обычным аденовирусом мыши скончались через несколько дней в результате повреждения печени.

Животные с новым вирусом остались живы, у 35 процентов из них наблюдалось уничтожение образованных метастазами опухолей, которые впоследствии зарубцевались. Это немного маловато, но на данном этапе исследование было больше сосредоточено на уклонении от иммунной системы.

Ученые говорят, что этот вирус первоначально можно было бы протестировать у пациентов с метастатическим раком легких, а затем и у других видов. Они считают, что благодаря модификации вируса этот способ будет эффективен для многих типов рака.

"Это новый путь лечения метастатических раковых заболеваний. Его можно вооружить генами и белками, которые стимулируют иммунитет к раку, а потом собрать капсид, оболочку вируса, прям как конструктор Lego", — отметил Шаяхметов.