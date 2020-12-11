Ожирение улучшает лечение некоторых видов рака, - ученые

Ожирение может не только негативно влиять на развитие рака, но и улучшать результаты некоторых видов его лечения.

Врачам и ученым уже давно стало известно, что ожирение повышает риски развития многих серьезных заболеваний, включая рак. Однако полная картина ситуации до сих пор была плохо изучена, пишет New Atlas.

Новое исследование, проведенное в Гарварде, проливает свет на некоторые факты, отмечая, что раковые клетки могут потреблять больше липидов для того, чтобы лишить топлива иммунные клетки и не давать им нацелиться на опухоль.

Известно, что диета с высоким содержанием жиров увеличивает риск многих видов рака и снижает не только результаты лечения, но и показатели выживаемости.

Предыдущие исследования показали, что ожирение может способствовать метастазам при других видах рака, а жировые ткани могут служить неким "укрытием" для раковых стволовых клеток, позволяя им рецидивировать после химиотерапии.

Однако и с этим не все так просто. Как бы парадоксально не звучало, но ожирение улучшает результаты некоторых видов лечения рака. В своем исследовании гарвардские ученые обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров, похоже, уменьшает количество CD8+Т-лимфоцитов, а также их способность к борьбе с раком.

Когда жир становится более доступным, опухоли перестраивают свой метаболизм, чтобы его поглотить. Высокое содержание энергии ускоряет их рост, в то же время лишая Т-лимфоцитов липидов, которое они в противном случае использовали бы для борьбы с раком.

"Теперь мы знаем, что между Т-лимфоцитами и опухолевыми клетками существует метаболическая борьба, на которую влияет ожирение. Наше исследование представляет собой некую путеводную нить для изучения этой взаимосвязи, которая в будущем сможет помочь по-новому взглянуть на комбинированную терапию и иммунотерапию рака", — говорит Арлин Шарп, соавтор исследования.

Команда решила изучить эту сложную взаимосвязь у мышей с различными типами рака. Одной группе они предоставили пищу с высоким содержанием жиров, а другой — обычную еду, сравнивая при этом микроокружение вокруг их опухолей.

Они обнаружили, что опухоли растут гораздо быстрее у толстых мышей, однако это относится к грызунам, имеющих те виды рака, на которые иммунная система реагирует быстрее.

Кроме того исследователи заметили, что у толстых мышей микроокружение опухоли содержало гораздо меньше свободных жирных кислот, несмотря на то, что во всем остальном теле их количество было достаточно высоким.

Это привело команду к открытию, что раковые клетки увеличивают поглощение липидов, не оставляя ничего для CD8+Т-лимфоцитов.

"Парадоксальное истощение жирных кислот было одним из самых удивительных результатов нашего исследования. Это действительно поражает. То, что ожирение и метаболизм всего тела могут изменить то, как различные клетки в опухолях используют жир, было захватывающим открытием, и наш метаболический атлас позволяет теперь лучше понимать и анализировать эти процессы", — подчеркивает Элисон Рингель, соавтор исследования.

В других тестах, после того, как команда ликвидировала у мышей CD8+Т-лимфоциты, их пища больше не влияла на скорость роста опухоли. В ходе дальнейшей работы ученые сосредоточились на белке под названием PHD3, замедляющий в нормальных клетках обмен жиров.

Исследователи обнаружили, что при ожирении концентрация PHD3 в раковых клетках была значительно ниже, чем в других условиях, и когда ученые сверхэкспрессировали белок в опухолях, они росли медленнее и не могли поглощать столько жира.

По словам команды, новые открытия смогут помочь улучшить иммунотерапию рака. Так, к примеру, CD8+T-лимфоциты используются в CAR-T-клеточной терапии, суть которой состоит в том, что образцы иммунных клеток пациента удаляются, затем проводится их модификация, чтобы они могли распознавать и атаковать опухолевые клетки и в конце повторно вводятся в организм.

PHD3, или другой родственный белок, может стать новой терапевтической мишенью. Более того, эта находка сможет помочь персонализировать другие методы лечения рака для пациентов с ожирением.