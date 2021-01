В Сингапуре испытывают беспилотные автобусы с участием всех желающих (видео)

Беспилотные автобусы станут частью общественного транспорта в Сингапуре. В городе уже начались испытания, участником которых может стать каждый желающий, заплатив 20 центов через специальное приложение.

Об этом сообщает AFP.

Испытание автобусов без водителей продлится три месяца. Необычные автобусы пока будут курсировать только в непиковые часы.

Водители автобусов также участвуют в испытаниях, но только для контроля над ситуацией. В случае, если система управления выйдет из строя, они быстро сядут за руль.

23-летний студент Хор Цзин Цянь, который был одним из участников испытания, рассказал, что поездка длилась около 10 минут, была "удобной и легкой".

"Неестественно было видеть, как водитель автобуса не управлял, но я слышал о подобных технологиях, видел их и раньше, поэтому считаю, что это достаточно инновационная вещь и, безусловно, шаг вперед", – сказал он.

Другие участники испытаний рассказали, что автобус двигался не очень быстро и плавно осуществлял повороты. Все ощущали, что как будто находились в обычном автобусе.

VIDEO: Singapore has moved a step closer to a driverless public transport network with the launch of a new trial of self-driving buses pic.twitter.com/iYrlLIoOq1