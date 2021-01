У Сінгапурі випробовують безпілотні автобуси за участі всіх охочих (відео)

Безпілотні автобуси стануть частиною громадського транспорту в Сінгапурі. У місті вже почалися випробування, учасником яких може стати кожен охочий, заплативши 20 центів через спеціальний додаток.

Про це повідомляє AFP.

Випробування автобусів без водіїв триватиме три місяці. Незвичайні автобуси поки курсуватимуть тільки в непікові години.

Водії автобусів також беруть участь у випробуваннях, але тільки для контролю над ситуацією. У разі, якщо система управління вийде з ладу, вони швидко сядуть за кермо.

23-річний студент Хор Цзин Цянь, який був одним з учасників випробування, розповів, що поїздка тривала майже 10 хвилин, була "зручною й легкою".

"Неприродно було бачити, як водій автобуса не керував, але я чув про подібні технології, бачив їх і раніше, тому вважаю, що це досить інноваційна річ і, безумовно, крок вперед", — сказав він.

Інші учасники випробувань розповіли, що автобус рухався не надто швидко і плавно здійснював повороти. Усі відчували, що начебто перебували в звичайному автобусі.

VIDEO: Singapore has moved a step closer to a driverless public transport network with the launch of a new trial of self-driving buses pic.twitter.com/iYrlLIoOq1