Сезон аллергии: как его пережить, и что советуют эксперты

Каждый год, а особенно весной, летом и даже осенью миллионы людей во всем мире страдают от сезонной аллергии.

По статистике до 30% процентов жителей планеты ежегодно ощущают дискомфорт от аллергии в определенное время года. Все они пытаются найти эффективное средство для лечения аллергических реакций, которые бы облегчили их жизнь, а возможно бы даже избавили от этого хронического заболевания.

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Сезонная аллергия может быть выражена в виде сезонного ринита, конъюнктивита или в виде бронхиальной астмы. Основная причина появления сезонной аллергии – это распространение в воздухе такого аллергена, как пыльца деревьев, трав и других растений. В сезон опыления миллиарды микроскопических частиц заполняют воздух, и некоторые из них попадают в нос и рот людей. Из-за этого появляются зуд в глазах, носу, насморк, одышка. Потому как именно контакт аллергенов с дыхательной системой и глазами вызывает проявление симптомов сезонной аллергии.

Аллергия на цветение определенных растений вызывает не только ухудшение состояния здоровья, но и влияет на ментальное состояние человека. Аллергиков во время приступов сезонной аллергии, кроме вышеперечисленных неудобств, может тревожить бессонница. Все вышеперечисленные факторы также вызывают раздражительность, и часто являются причиной упадка сил, отсутствия настроения и общего положительного настроя, что влияет на работоспособность и на нормальное жизненное состояние аллергика.

Симптомы аллергии

Фото: Allergy, Asthma & Immunology Associates of Tampa Bay

Основными симптомами сезонной аллергии являются зуд в носу, небе, задней части горла и глазах. Также среди симптомов аллергии возникающих в период цветения различных растений могут быть водянистые выделения из носа, заложенность носа, чихание. В это период аллергики могут страдать от того, что глаза начинают слезиться и сильно чесаться, а веки, как и пазухи носа, могут покраснеть и опухнуть, что приводит к аллергическому конъюнктивиту. У некоторых людей может охрипнуть голос и появляется кашель. Одним из проявлений аллергического ринита или "маской" бронхиальной астмы может быть усиление или появление ночного храпа. Храп сам по себе представляет определенную опасность для здоровья, а не леченная бронхиальная астма может привести к постепенному ухудшению функции легких и развитию дыхательной недостаточности.

Симптомы сезонной аллергии могут проявляется все время, пока пыльца тех или иных растений находиться в воздухе. Поэтому проявление аллергических реакций бывает и весной, и летом, и осенью. Кстати, по статистике, около 90% детей и 70% взрослых, которые болеют астмой, страдают на самом деле от аллергической астмы, которая является лишь одной из составляющих общего ряда симптомов респираторной аллергии.

Всего существует более 60 видов деревьев, трав и злаковых, которые вызывают аллергию. Но в большинстве случаев аллергия возникает на пыльцу намного меньшего количества видов растений.

По времени года выделяют три пиковых периода сезонной аллергии:

весенний, причиной которого становится пыльца вербы, ясеня, клена, дуба, березы, других кустарников и деревьев;

весенне-летний, который вызывает пыльца кукурузы, пырея, тимофеевки, овсяницы, ржи и других злаковых трав, а также липы, ели, сосны, гречихи, подорожника, одуванчика;

летне-осенний, вызываемый пыльцой полыни, крапивы, амброзии и других сорных трав.

Препараты от сезонной аллергии

Фото: Midwest Detox Center

Основными препаратами для лечения сезонной аллергии являются антигистаминные, противоаллергические лекарства. Сейчас в аптеках можно найти огромное количество препаратов, которые помогают аллергикам справиться с болезнью или, по крайней мере, облегчить сезонные обострения аллергии. Данные препараты могут быть в виде назальных или глазных капель, назальных спреев и таблеток. Но всегда нужно помнить о том, что иногда противоаллергические препараты имеют побочные действия разной степени тяжести. Но в то же время эти препараты подавляют аллергическое воспаление и улучшают общее состояние аллергика.

Назальный спрей с кортикостероидами обычно достаточно эффективен и применяется в первую очередь. Антигистаминный препарат, принимаемый внутрь или применяемый в виде назального спрея, можно использовать вместо или в дополнение к назальному спрею с кортикостероидами.

Антигистаминные препараты часто используются вместе с противоотечными препаратами. Иногда комбинации антигистаминных и противоотечных средств доступны в виде одной таблетки. Стоит помнить, что противоотечные лекарства в виде капель для носа или спреев не следует использовать более нескольких дней подряд, потому что их постоянное использование в течение недели может ухудшить или продлить заложенность носа и в конечном итоге может привести к хронической заложенности.

Что делать аллергикам

Фото: Cleveland Clinic Health Essentials

Аллергия — это ненормальная реакция иммунной системы на раздражающие факторы, такие как аллергены. Без лечения, направленного на снижение чувствительности иммунной системы, аллергия может сохраняться на протяжении всей жизни человека. Правильное, эффективное лечение может назначить только врач-аллерголог или иммунолог. Это даст возможность значительно снизить интенсивность протекания болезни и возможно избавиться от гиперчувствительности к сезонным проявлениям аллергических реакций, как у взрослых, так и у детей.

Одним из способов лечения сезонной аллергии является иммунотерапия. В процессе лечения происходит выработка защитных антител в организме аллергика, что способствует улучшению состояния здоровья. Иммунотерапию называют еще "прививками" или "уколами" от аллергии. Она применяется, когда антигистаминные и/или назальные препараты не являются достаточно эффективными, поэтому аллергию можно лечить путем снижения чувствительности к аллергену посредством "вакцинации" от аллергии.

Иммунотерапию при сезонной аллергии следует начинать сразу после окончания периода цветения и уменьшения количества пыльцы в воздухе, чтобы подготовиться к следующему сезону. Иммунотерапия может иметь больше побочных эффектов, если ее начать в разгар сезона цветения. Эти "прививки от аллергии" включают в себя введение постепенно увеличивающихся доз аллергенов, которые вызывают аллергическую реакцию у человека. Это лечение проводится на протяжении нескольких лет, в течение которых у пациентов развивается переносимость антигена.

Советы врачей

"Поллиноз (аллергический ринит и/или конъюнктивит) — распространенная и, к сожалению, многофакторная проблема. Многофакторная, потому что часто бывает так, что аллергенов несколько (сразу несколько растений служат аллергенами) или присоединяется перекрестная аллергия на пищевые продукты. Например, аллергический ринит провоцируется цветением березы, а человек со временем замечает, что у него появилась аллергия на яблоки. Пищевая же аллергия может дать такие грозные аллергические реакции как отек Квинке и даже анафилактический шок", — рассказала Фокусу Натали Безмен, врач-терапевт.

Кроме этого есть такое понятие как "аллергический марш": это когда симптомы поначалу вроде бы безобидного поллиноза "опускаются" в бронхи и вот уже через 5-10 лет развивается полноценная бронхиальная астма, значительно снижающая качество жизни и в перспективе могущая привести к эмфиземе легких и дыхательной недостаточности, объясняет эксперт.

"Именно поэтому мало просто снимать симптомы с помощью антигистаминных препаратов. Такие препараты, облегчая жизнь аллергика, не действуют на все звенья аллергического воспаления. Под маской мнимого благополучия (симптомов почти нет, дышать легче) воспаление потихоньку продолжает переходить на бронхиальное дерево и вызывает необратимые изменения", — говорит Безмен.

Поэтому хорошим, современным, вариантом лечения проявлений аллергии являются современные препараты — блокаторы лейкотриеновых рецепторов (при их эффективности) и топические глюкокортикостероиды. При уже развившейся бронхиальной астме практически постоянная терапия топическими (то есть местными, используемыми в виде ингаляций, благодаря чему препараты работают в основном только в бронхах и в кровоток поступает их мизерное количество, что обусловливает отсутствие вредных системных побочных эффектов) позволяет взять бронхиальную астму под контроль. Это означает возможность жить полноценной жизнью без приступов и предотвратить ухудшение состояния и развитие необратимых изменений в легких, рекомендует специалист.

Если аллергия уже есть, самое лучшее решение — элиминация аллергена, то есть максимально снизить контакт с ним. Натали Безмен

Применение современных методов лечения при поллинозе также позволяет сохранить качество жизни и избежать развития бронхиальной астмы.

"И да, есть выбор: сезонная или базисная (постоянная) терапия современными препаратами — и это НЕ антигистаминные! — или курсы специфической иммунотерапии, которые позволяют избавиться от аллергии на годы", — говорит Безмен.

Лечение аллергенами возможно не во всех случаях, к сожалению, иначе существование такой возможности было бы лучшей новостью для аллергика.

"Что можно посоветовать при аллергии на пыльцу растений? Если аллергия уже есть, самое лучшее решение — элиминация аллергена, то есть максимально снизить контакт с ним. Выехать в другой регион получается редко, а вот постараться не гулять там, где цветет раздражитель всё-таки можно", — говорит эксперт.

Если симптомы аллергии развились, их следует снимать, не стоит терпеть и просто брызгать в нос сосудосуживающие капли (они сушат слизистую носа и сами по себе способны со временем усилить отечность). Лучше всего обратиться к врачу, чтобы подобрать препараты, надежно снимающие аллергическое воспаление (блокаторы лейкотриеновых рецепторов или топические стероиды). Не стоит их бояться: они полностью безопасны и разрешены даже детям. Топические стероиды могут использоваться беременными. Кроме этого они не вызывают сонливости, в отличие от многих антигистаминных средств.

Если препараты для Вас уже были подобраны ранее, тогда лучше всего начать их использовать заранее, примерно за две недели до начала цветения аллергена. Или хотя бы начинайте лечиться при первых же симптомах аллергии.

Вопрос определения аллергена (постановка аллергических проб) и возможность лечения аллергенами — только в состоянии ремисии, то есть в спокойный период года и после того как сняты острые аллергические проявления. Поэтому позаботиться об этом (обратиться к аллергологу) следует заранее, а не в разгаре сезонного обострения.

"Правило звучит довольно просто: когда симптомов нет — обследуемся и лечим аллергическое заболевание, когда симптомы есть — снимаем обострение. Лучше — под руководством врача", — говорит Безмен.