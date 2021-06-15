Сезон алергії: як його пережити і що радять експерти

Щороку, а особливо навесні, влітку і навіть восени мільйони людей у всьому світі страждають від сезонної алергії.

За статистикою, до 30% відсотків жителів планети щорічно відчувають дискомфорт від алергії в певну пору року. Усі вони намагаються знайти ефективні засоби для лікування алергічних реакцій, які б полегшили їхнє життя, а, можливо, би навіть позбавили від цього хронічного захворювання.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Сезонна алергія може бути виражена у вигляді сезонного риніту, конʼюнктивіту або у вигляді бронхіальної астми. Основна причина появи сезонної алергії — це поширення в повітрі такого алергену, як пилок дерев, трав та інших рослин. У сезон запилення мільярди мікроскопічних часток заповнюють повітря, і деякі з них потрапляють у ніс і рот людей. Через це зʼявляються свербіж в очах, носі, нежить, задишка. Оскільки саме контакт алергенів з дихальною системою й очима викликає прояв симптомів сезонної алергії.

Алергія на цвітіння певних рослин викликає не тільки погіршення стану здоровʼя, але і впливає на ментальний стан людини. Алергіків під час нападів сезонної алергії, крім перерахованих вище незручностей, може турбувати безсоння. Усі перераховані вище фактори також викликають дратівливість, і часто є причиною занепаду сил, відсутності настрою і загального позитивного настрою, що впливає на працездатність і нормальний життєвий стан алергіка.

Симптоми алергії

Фото: симптомы аллергии

Основними симптомами сезонної алергії є свербіж у носі, піднебінні, задній частині горла й очах. Також серед симптомів алергії, що виникають у період цвітіння різних рослин, можуть бути водянисті виділення з носа, закладеність носа, чхання. У цей період алергіки можуть страждати від того, що очі починають сльозитися і сильно свербіти, а повіки, як і пазухи носа, можуть почервоніти й опухнути, що призводить до алергічного конʼюнктивіту. У деяких людей може охрипнути голос і зʼявляється кашель. Одним з проявів алергічного риніту або "маскою" бронхіальної астми може бути посилення чи поява нічного хропіння. Хропіння саме по собі становить певну небезпеку для здоровʼя, а не вилікувана бронхіальна астма може призвести до поступового погіршення функції легень і розвитку дихальної недостатності.

Симптоми сезонної алергії можуть проявляється весь час, поки пилок тих чи інших рослин перебуває в повітрі. Тому прояв алергічних реакцій буває і навесні, і влітку, і восени. До речі, за статистикою, близько 90% дітей і 70% дорослих, які хворіють на астму, страждають насправді від алергічної астми, яка є лише однією зі складових загального ряду симптомів респіраторної алергії.

Усього існує понад 60 видів дерев, трав і злакових, які викликають алергію. Але в більшості випадків алергія виникає на пилок набагато меншої кількості видів рослин.

За пори року виділяють три пікових періоди сезонної алергії:

весняний, причиною якого стає пилок верби, ясена, клена, дуба, берези, інших чагарників і дерев;

весняно-літній, який викликає пилок кукурудзи, пирію, тимофіївки, костриці, жита та інших злакових трав, а також липи, ялини, сосни, гречки, подорожника, кульбаби;

літньо-осінній, що викликається пилком полину, кропиви, амброзії та інших бурʼянів.

Препарати від сезонної алергії

Фото: Midwest Detox Center

Основними препаратами для лікування сезонної алергії є антигістамінні, протиалергічні ліки. Наразі в аптеках можна знайти величезну кількість препаратів, які допомагають алергікам впоратися з хворобою або принаймні полегшити сезонні загострення алергії. Ці препарати можуть бути у вигляді назальних або очних крапель, назальних спреїв і таблеток. Але завжди потрібно памʼятати про те, що іноді протиалергічні препарати мають побічні дії різного ступеня тяжкості. Але в той же час ці препарати пригнічують алергічне запалення і покращують загальний стан алергіка.

Назальний спрей з кортикостероїдами зазвичай досить ефективний і застосовується в першу чергу. Антигістамінний препарат, який приймають усередину або застосовують у вигляді назального спрею, можна використовувати замість або на додаток до назального спрею з кортикостероїдами.

Антигістамінні препарати часто використовуються разом з протинабряковими препаратами. Іноді комбінації антигістамінних і протинабрякових коштів доступні у вигляді однієї таблетки. Варто памʼятати, що протинабрякові ліки у вигляді крапель для носа або спреїв не варто використовувати більше кількох днів поспіль, тому що їхнє постійне використання протягом тижня може погіршити або продовжити закладеність носа і в кінцевому підсумку може призвести до хронічної закладеності.

Що робити алергікам

Фото: тест на аллергию

Алергія — це ненормальна реакція імунної системи на дратівливі чинники, такі як алергени. Без лікування, спрямованого на зниження чутливості імунної системи, алергія може зберігатися протягом усього життя людини. Правильне, ефективне лікування може призначити тільки лікар-алерголог або імунолог. Це дасть можливість значно знизити інтенсивність протікання хвороби і, можливо, позбутися від гіперчутливості до сезонних проявів алергічних реакцій, як у дорослих, так і в дітей.

Одним із способів лікування сезонної алергії є імунотерапія. У процесі лікування відбувається вироблення захисних антитіл в організмі алергіка, що сприяє поліпшенню стану здоровʼя. Імунотерапію називають ще "щепленнями" або "уколами" від алергії. Вона застосовується, коли антигістамінні та/або назальні препарати не є достатньо ефективними, тому алергію можна лікувати шляхом зниження чутливості до алергену за допомогою "вакцинації" від алергії.

Імунотерапію при сезонній алергії варто починати відразу після закінчення періоду цвітіння і зменшення кількості пилку в повітрі, щоб підготуватися до наступного сезону. Імунотерапія може мати більше побічних ефектів, якщо її почати в розпал сезону цвітіння. Ці "щеплення від алергії" включають у себе введення та постійне збільшення доз алергенів, які викликають алергічну реакцію в людини. Це лікування проводиться протягом декількох років, протягом яких у пацієнтів розвивається переносимість антигену.

Поради лікарів

"Поліноз (алергічний риніт і/або конʼюнктивіт) — поширена і, на жаль, багатофакторна проблема. Багатофакторна, тому що часто буває так, що алергенів кілька (відразу кілька рослин є алергенами) або приєднується перехресна алергія на харчові продукти. Наприклад, алергічний риніт провокується цвітінням берези, а людина з часом зауважує, що в неї зʼявилася алергія на яблука. Харчова ж алергія може дати такі грізні алергічні реакції як набряк Квінке і навіть анафілактичний шок", — розповіла Фокусу Наталі Безмен, лікарка-терапевт.

Крім цього, є таке поняття як "алергічний марш": це коли симптоми спочатку начебто нешкідливого полінозу "опускаються" в бронхи і ось уже через 5-10 років розвивається повноцінна бронхіальна астма, яка значно знижує якість життя і в перспективі що може призвести до емфіземи легенів і дихальної недостатності, пояснює експерт.

"Саме тому мало просто знімати симптоми за допомогою антигістамінних препаратів. Такі препарати, полегшуючи життя алергіка, не діють на всі ланки алергічного запалення. Під маскою уявного благополуччя (симптомів майже немає, дихати легше) запалення потихеньку продовжує переходити на бронхіальне дерево і викликає незворотні зміни", — говорить Безмен.

Тому хорошим, сучасним варіантом лікування проявів алергії є сучасні препарати — блокатори лейкотрієнових рецепторів (за їхньої ефективності) і топічні глюкокортикостероїди. При бронхіальній астмі, що вже розвивається, практично постійна терапія топічними (тобто місцевими, використовуваними у вигляді інгаляцій, завдяки чому препарати працюють в основному тільки в бронхах і в кровотік надходить їхня мізерна кількість, що обумовлює відсутність шкідливих системних побічних ефектів) дозволяє взяти бронхіальну астму під контроль. Це означає можливість жити повноцінним життям без нападів і запобігти погіршенню стану і розвитку незворотних змін у легенях, рекомендує фахівець.

Якщо алергія вже є, найкраще рішення — елімінація алергену, тобто максимально знизити контакт з ним. Наталі Безмен

Застосування сучасних методів лікування при полінозі також дозволяє зберегти якість життя й уникнути розвитку бронхіальної астми.

"І так, є вибір: сезонна або базова (постійна) терапія сучасними препаратами — і це НЕ антигістамінні! — або курси специфічної імунотерапії, які дозволяють позбутися від алергії на роки", — говорить Безмен.

Лікування алергенами можливе не у всіх випадках, на жаль, інакше існування такої можливості було б найкращою новиною для алергіка.

"Що можна порадити при алергії на пилок рослин? Якщо алергія вже є, найкраще рішення — елімінація алергену, тобто максимально знизити контакт з ним. Виїхати в інший регіон виходить рідко, а ось постаратися не гуляти там, де цвіте подразник, усе-таки можна", — говорить експерт.

Якщо симптоми алергії розвинулися, їх варто знімати, не варто терпіти і просто бризкати в ніс судинозвужувальні краплі (вони сушать слизову носа і самі по собі здатні згодом посилити набряклість). Найкраще звернутися до лікаря, щоб підібрати препарати, що надійно знімають алергічне запалення (блокатори лейкотрієнових рецепторів або топічні стероїди). Не варто їх боятися: вони повністю безпечні і дозволені навіть дітям. Топічні стероїди можуть використовуватися вагітними. Крім цього, вони не викликають сонливість, на відміну від багатьох інших антигістамінних засобів.

Якщо препарати для Вас уже були підібрані раніше, тоді найкраще почати їх використовувати заздалегідь, приблизно за два тижні до початку цвітіння алергену. Або хоча б починайте лікуватися за перших же симптомів алергії.

Питання визначення алергену (постановка алергічних проб) і можливість лікування алергенами — тільки в стані ремісії, тобто в спокійний період року і після того, як зняті гострі алергічні прояви. Тому подбати про це (звернутися до алерголога) варто заздалегідь, а не в розпалі сезонного загострення.

"Правило звучить досить просто: коли симптомів немає — обстежимося і лікуємо алергічне захворювання, коли симптоми є — знімаємо загострення. Краще — під керівництвом лікаря", — говорить Безмен.