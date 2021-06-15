I want to believe. Пять самых громких провалов в поисках инопланетной жизни

Много раз ученые сталкивались с намеками на внеземную жизнь в своих исследованиях, но к сожалению, ни одно из них не подтвердилось.

Грибы на Марсе

В относительно недавнем исследовании утверждалось, что на Марсе были обнаружены грибовидные формы жизни. Как оказалось, такая особенность марсианской поверхности была хорошо знакома ученым, ее обнаружил марсоход NASA Opportunity вскоре после своего приземления в 2004 году, пишет Space.com.

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Фото: NASA

На самом деле это вовсе не живые организмы, а "конкреции гематита" – маленькие сферические кусочки минерала гематит, точно происхождение которых до сих пор обсуждается учеными. Гематит представляет собой соединение железа и кислорода и встречается на Земле. Сферические породы на Марсе могли образоваться в результате постепенного накопления материала в медленно испаряющейся жидкой среде. Они также могли появиться в результате вулканической активности.

Так или иначе, грибов на Марсе нет. Территория вокруг места посадки Opportunity усеяна такими образованиями, их также находили погребенными под землей и даже в скалах.

Ископаемые черви

Марсианские "грибы" были не первым развенчанным мифом об инопланетной жизни. 7 августа 1996 года тогдашний президент США Билл Клинтон на лужайке Белого дома объявил, что возможно ученые нашли древние окаменелые останки микроорганизмов в метеорите. Последний был найден в Антарктиде в 1984 году.

Метеорит ALH 84001 – один из немногих камней, который прилетел на Землю в Марса. Он был выброшен в космос в результате извержения вулканов или удара другого метеорита, и вероятно, дрейфовал в космосе миллионы лет.

Фото: NASA

Крошечные структуры, обнаруженные внутри с помощью мощных микроскопов, напоминали микроскопические червеобразные микроорганизмы.

На самом деле, споры о происхождении этих структур продолжаются и сегодня. Многие ученые отмечают, что хорошо известные неорганические процессы вполне способны создавать структуры, напоминающие живые организмы.

Загадочный газ

В 1970-х годах роботизированный аппарат NASA Viking провел серию экспериментов, направленных на проверку марсианской почвы на наличие микроорганизмов.

В ходе экспериментов небольшие образцы марсианского грунта химически обрабатывались внутри камер на борту спускаемого аппарата. В одном из образцов были добавлены питательные вещества, содержащие радиоактивный углерод-14. Теоретически он должен поглощаться любыми растущими и размножающимися микробами. Затем углерод-14 начал бы "выдыхаться", показывая устойчивое увеличение концентрации в реакционной камере.

После химического анализа каждый образец почвы постоянно нагревали до сотен градусов, чтобы уничтожить любые микробы и увидеть, прекратились ли реакции в почве.

Эксперимент действительно показал устойчивое увеличение содержания гулерода-14 с течением времени, которое прекратилось после нагревания до температуры выше точки кипения воды. В качестве объяснения было предложено несколько неорганических химических реакций. Таким образом, эти результаты остаются неубедительными и до сих пор обсуждаются.

Совсем недавно в марсианской атмосфере было обнаружены незначительные количества метана. Известно, что живые организмы на Земле выделяют метан. Но для доказательства наличия жизни на Марсе этого слишком мало. Метан также может быть произведен несколькими неорганическими процессами, в том числе нагретыми породами.

WOW

В 1977 году американский радиотелескоп Big Ear обнаружил необычный радиосигнал во время сканирования неба. Сигнал длился всего пару минут, был очень мощным и обнаруживался в узком диапазоне частот. Такой факт указывал на то, что его неестественное происхождение, поскольку большинство естественных радиоисточников обнаруживаются в широком диапазоне частот.

С тех пор сигнал больше не обнаруживался, несмотря на продолжительные поиски. Сигнал был настолько необычным, что дежурный астроном Джерри Эман обвел распечатку сигнала красной ручкой и подписал: "Вау!".

На протяжении многих лет выдвигались разные объяснения, в том числе недавний о том, что сигнал был сгенерирован проходящей мимо кометой или спутником на орбите Земли. Точное происхождение WOW-сигнала до сих пор полностью неизвестно.

Звезда Табби

Ключевым инструментом поиска планет является метод затмения – наблюдения за светов от звезды, когда перед ней проходит планета. В 2015 году астрономы, работающие с участниками проекта Planet Hunters, открыли звезду с сильным и необычным затемнением с течением времени.

Звезда Табби была названа в честь астронома Табеты Бояджян, которая была ведущим автором статьи, где объявлялось об открытии. Данные космического телескопа Кеплера показали не только регулярные затемнения, какие можно ожидать от планеты на орбите, но и нерегулярные падения света, а также последовательное уменьшение светового потока в течение нескольких лет.

Такое необычное явление породило множество теорий, объясняющих наблюдения, в том числе кометную пыль или обломки от удара, окутывающие планету. Некоторые также предположили, что это признаки развитого инопланетного вида, строящего структуру вокруг звезды.

Но дальнейшие наблюдения не нашли никаких доказательств теории об инопланетянах. Например, радиотелескопы не смогли обнаружить никаких необычных радиоизлучений от звезды. Сегодня ученые, стоящие за открытием, считают, что необычные провалы в свете вызваны облаками космической пыли, проходящими перед звездой.

Какими бы захватывающими заявления об инопланетной жизни ни были, важно относиться к ним со здоровой долей скептицизма. Пока никаких убедительных доказательств существования внеземной жизни не было найдено.