I want to believe. П'ять найгучніших провалів у пошуках інопланетного життя

Багато разів учені стикалися з натяками на позаземне життя у своїх дослідженнях, але, на жаль, жодне з них не підтвердилося.

Гриби на Марсі

У відносно недавньому дослідженні стверджувалося, що на Марсі були виявлені грибоподібні форми життя. Як виявилося, така особливість марсіанської поверхні була добре знайома вченим, її виявив марсохід NASA Opportunity незабаром після свого приземлення у 2004 році, пише Space.com.

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Фото: ISS

Насправді це зовсім не живі організми, а "конкреції гематиту" — маленькі сферичні шматочки мінералу гематиту, точне походження яких досі обговорюється вченими. Гематит є поєднанням заліза і кисню і поширений на Землі. Сферичні породи на Марсі могли утворитися в результаті поступового накопичення матеріалу в рідкому середовищі, що повільно випаровується. Вони також могли з'явитися в результаті вулканічної активності.

Так чи інакше, грибів на Марсі немає. Територія навколо місця посадки Opportunity всіяна такими утвореннями, їх також знаходили похованими під землею і навіть у скелях.

Викопні черви

Марсіанські "гриби" були не першим розвінчаним міфом про інопланетне життя. 7 серпня 1996 року тодішній президент США Білл Клінтон на галявині Білого дому оголосив, що, можливо, учені знайшли стародавні скам'янілі рештки мікроорганізмів у метеориті. Останній був знайдений в Антарктиді в 1984 році.

Метеорит ALH 84001 — один з небагатьох каменів, який прилетів на Землю з Марса. Він був викинутий у космос у результаті виверження вулканів або удару іншого метеорита, і ймовірно, дрейфував у космосі мільйони років.

Фото: ISS

Крихітні структури, виявлені всередині за допомогою потужних мікроскопів, нагадували мікроскопічні червоподібні мікроорганізми.

Насправді, суперечки про походження цих структур тривають і сьогодні. Багато вчених зазначають, що добре відомі неорганічні процеси цілком здатні створювати структури, що нагадують живі організми.

Загадковий газ

У 1970-х роках роботизований апарат NASA Viking провів серію експериментів, спрямованих на перевірку марсіанського ґрунту на наявність мікроорганізмів.

У ході експериментів невеликі зразки марсіанського грунту хімічно оброблялися усередині камер на борту апарата, що спускається. В один зі зразків були додані поживні речовини, що містять радіоактивний вуглець-14. Теоретично він повинен поглинатися будь-якими мікробами, що зростають і розмножуються. Потім вуглець-14 почав би "видихатися", показуючи стійке збільшення концентрації в реакційній камері.

Після хімічного аналізу кожен зразок грунту постійно нагрівали до сотень градусів, щоб знищити будь-які мікроби і побачити, чи припинилися реакції в грунті.

Експеримент дійсно показав стійке збільшення вмісту вуглецю-14 з плином часу, який припинився після нагрівання до температури вище точки кипіння води. Як пояснення було запропоновано кілька неорганічних хімічних реакцій. Таким чином, ці результати залишаються непереконливими і досі обговорюються.

Зовсім недавно в марсіанській атмосфері було виявлено незначні кількості метану. Відомо, що живі організми на Землі виділяють метан. Але для доказу наявності життя на Марсі цього занадто мало. Метан також може бути виготовлений декількома неорганічними процесами, у тому числі нагрітими породами.

WOW

У 1977 році американський радіотелескоп Big Ear виявив незвичайний радіосигнал під час сканування неба. Сигнал тривав усього кілька хвилин, був дуже потужним і виявлявся у вузькому діапазоні частот. Такий факт вказував на його неприродне походження, оскільки більшість природних радіоджерел виявляються в широкому діапазоні частот.

З тих пір сигнал більше не виявлявся, незважаючи на тривалі пошуки. Сигнал був настільки незвичним, що черговий астроном Джеррі Еман обвів роздруківку сигналу червоною ручкою і підписав: "Вау!".

Протягом багатьох років висувалися різні пояснення, у тому числі недавнє про те, що сигнал був згенерований кометою, що проходила повз, або супутником на орбіті Землі. Точне походження WOW-сигналу досі повністю невідоме.

Зірка Таббі

Ключовим інструментом пошуку планет є метод затемнення — спостереження за світлом від зірки, коли перед нею проходить планета. У 2015 році астрономи, які працюють з учасниками проекту Planet Hunters, відкрили зірку із сильним і незвичайним затемненням з плином часу.

Зірка Таббі була названа на честь астронома Табет Бояджян, яка була провідним автором статті, де оголошувалося про відкриття. Дані космічного телескопа Кеплера показали не тільки регулярні затемнення, які можна очікувати від планети на орбіті, але і нерегулярні падіння світла, а також послідовне зменшення світлового потоку протягом декількох років.

Таке незвичайне явище породило безліч теорій, що пояснюють спостереження, у тому числі кометний пил або уламки від удару, що огортає планету. Деякі також припустили, що це ознаки розвинутого інопланетного виду, що будує структуру навколо зірки.

Але подальші спостереження не знайшли ніяких доказів теорії про інопланетян. Наприклад, радіотелескопи не змогли виявити ніяких незвичайних радіовипромінювань від зірки. Сьогодні вчені, які стоять за відкриттям, вважають, що незвичайні провали у світлі викликані хмарами космічного пилу, що проходять перед зіркою.

Якими б захопливими заяви про інопланетне життя не були, важливо ставитися до них зі здоровою часткою скептицизму. Поки ніяких переконливих доказів існування позаземного життя не було знайдено.