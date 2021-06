Еще не созрели: ученые считают, что жизнь вокруг карликовых звезд вряд ли возможна

В своем новом исследовании астроном Дэвид Киппинг объяснил "парадокс красного неба" и рассказал, почему ученым не стоит спешить вкладывать ресурсы на поиски жизнь на Проксима Центавра b.

Одними из самых распространенных звезд во Вселенной являются красные карлики, вокруг которых вращаются сотни скалистых экзопланет. Более того, красные карлики — одна из главных мишеней для поисков жизни во Вселенной, пишет Inverse.

Однако Дэвид Киппинг, астроном из Колумбийского университета, не уверен, что красные карлики созрели для инопланетной жизни.

В своем новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, Киппинг представил "парадокс красного неба".

В исследовании представлены решения парадокса, а также изучается вопрос о том, является ли жизнь на Земле исключением или обычным явлением.

"Парадокс красного неба" состоит в том, что красные карлики являются наиболее распространенным типом звезд во Вселенной, превосходя по численности такие звезды, как Солнце, в пять раз, и потенциально могут поддерживать жизнь на планетах, которые вращаются вокруг них. Но пока поиски жизни не увенчались успехом.

Чтобы разрешить парадокс, Киппинг и его команда пришли к нескольким вариантам объяснения:

Везение — люди своеобразные белые вороны Вселенной с вероятностью рождения вокруг желтой звезды 1:100.

Обстоятельства — что-то, присущее красным карликам, тормозит развитие сложной жизни.

Продолжительность жизни — возможно, у красных карликов длительный подростковый период, и им требуется гораздо больше времени, чтобы создать условия, которые позволили бы жизни процветать на их орбитальных планетах.

"Первый вариант очень маловероятен, поскольку противоречит принципу Коперника (также известный как принцип заурядности), согласно которому человечество не занимает особого положения во Вселенной", — отмечает Киппинг.

В исследовании ученые больше склоняются к идее, что красные карлики не являются обитаемыми звездными системами. И в этом играет ряд факторов:

Звезды красных карликов, как правило, имеют высокоэнергетические вспышки.

Планеты, которые вращаются вокруг них, как правило, приливно-отливные, а это означает, что одна сторона планеты постоянно обращена к звезде (и, следовательно, получает основную тяжесть этих вспышек).

Газовые гиганты, такие как Юпитер, редко формируются вокруг красных карликов, а в нашей Солнечной системе массивная гравитация Юпитера не позволяет крупным астероидам проникать во внутреннюю Солнечную систему.

Красные карлики не только составляют самую большую группу звезд во Вселенной, но и также являются самыми долгоживущими звездами. Эти звезды, как правило, тусклые и имеют более низкие температуры, поэтому медленно сжигают свой водород. Это увеличивает их продолжительность жизни в несколько раз больше, чем у любого другого типа звезд.

Ближайшая звезда к нашей звездной системе — красный карлик Проксима Центавра. Звезда расположена на расстоянии около 4,25 световых лет от Земли и вращается вокруг двух известных экзопланет.

Одна из экзопланет, Проксима Центавра b, вращается в пределах обитаемой зоны звезды, и некоторые ученые считают, что это лучший шанс найти обитаемость за пределами Земли. Но если Киппинг прав, то поиски жизни вокруг Проксимы Центавра, скорее всего, окажутся напрасными.

Поскольку NASA готовится к запуску телескопа Джеймса Уэбба в конце октября, некоторые из его главных целей будут красные карлики.

"Нам следует заранее выяснить, способны ли эти звезды поддерживать жизнь, прежде чем мы начнем вкладывать огромные ресурсы из-за одного лишь предположения", — заключил Киппинг.

Понимание потенциальной обитаемости этих красных карликов также помогает экспертам лучше понять нашу собственную звезду, а также то, является ли Солнце типичной звездой во всей Вселенной или же оно обладает каким-то особым веществом, который сделал возможным существование жизни на Земле.