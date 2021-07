Вышла первая бета-версия iOS 15: разбираем плюсы и минусы новой операционки

Многие обновления коснулись дизайна, но есть и существенные доработки функциональной части: менеджер уведомлений, юзабельный Safari "одной рукой", SharePlay, быстрые заметки, как у Samsung.

Бета-версии iOS 15 и iPad 15 уже доступны для тестирования. И хотя обновления ПО Apple не проводит с такой помпой, как презентацию новых устройств, все же стоит оценить новинку, учитывая, что конкурент-Android уже вовсю тестируется пользователями и обещает выпустить доработанную 12-ю версию в августе-сентябре.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Самая яркая функция iOS 15 — SharePlay

Как сообщает издание theverge.com, SharePlay позволяет смотреть телешоу или слушать музыку через FaceTime. Однако данное приложение не имеет расширения для демонстрации контента с таких платформ, как Netflix и YouTube. Поскольку контент транслируется локально, каждый зритель должен иметь к нему доступ, а это означает, что вы не можете поделиться эпизодом сериала "Тед Лассо" с другом, который не является подписчиком TV Plus, и вы не можете оба смотреть один и тот же фильм, если только один из вас купил его в iTunes.

FaceTime также получила широкий спектр обновлений: совместное использование экрана, портретный режим, размытие фона и возможность запускать FaceTime на Windows и Android. Однако FaceTime имеет более ограниченный набор функций по сравнению с профессиональными решениями, такими как Zoom или Microsoft Teams, а это значит, что FaceTime в ближайшее время не будет использоваться в качестве бизнес-инструмента.

[ + – ] Новая версия операционки для iPad Фото: The Verge

Больше уведомлений и функция Focus

Apple немного поработала с уведомлениями в iOS 15. Некоторые из уведомлений стали более информативными и теперь содержат аватарки контактов. Уведомления от приложений, которыми вы редко пользуетесь, будут отфильтровываться и доставляться отдельным списком.

Новая функция Focus является, по сути, расширением существующей функции "Не беспокоить", но вместо полного отключения звука Focus позволит вам выбирать определенные приложения и контакты для обмена уведомлениями в определенное время. Например, "рабочий Фокус" можно настроить таким образом, чтобы были отключены уведомления от всех приложений, кроме рабочих, таких как электронная почта, Slack и календарь. Находясь на работе, вы не будете отвлекаться на сообщения от соцсетей и мессенджеров. А на выходных можно, наоборот, отключить уведомления от всех рабочих сервисов и получать сообщения из соцсетей.

Также есть новый вид уведомлений — Time Sensitive Notifications, которые не дадут вам пропустить срочные сообщения, например, от банка.

[ + – ] Так работает функция Focus

Новый облик браузера Safari

Safari был полностью переработан в iOS 15, в частности — для iPhone. Разработчики сделали все возможное, чтобы им было удобно пользоваться одной рукой. Для этого строку URL-адресов переместили в нижнюю часть экрана, добавили интерфейс жестов смахивания и функцию группировки вкладок (которая также появится в iPadOS и macOS Monterey). .

Нововведения для операционной системы iPadOS

В целом, iPadOS 15 получила те же обновления, что и ОС для iPhone. Тем не менее, есть несколько специфических функций: виджеты на главном экране и библиотека приложений.

Виджеты, как и ожидалось, работают на iPad даже лучше, чем на iPhone, учитывая больший размер экрана. Это не такая уж большая жертва — отдать четверть рабочего стола для виджетов, когда на экране еще так много свободного места. Apple также добавила виджеты еще большего размера, самый большой из которых примерно равен площади всего дисплея iPhone 12. Несмотря на огромный размер, виджеты по-прежнему обладают той же функциональностью, что и на iPhone, а это означает, что они информативны.

Apple также продолжает совершенствовать многозадачность на iPad, добавив два новых дополнения: значок многозадачности (три точки в верхней части дисплея), который упрощает использование различных режимов разделения экрана, и значок-полка, отображающий все открытые окна для определенного приложения, когда вы открываете его или нажимаете значок многозадачности.

Есть еще много способов перемещать и упорядочивать иконки и сочетания клавиш.

В конечном счете, все выше перечисленные функции — это всего лишь очередное усовершенствование старой системы. Тем не менее, iPadOS 15 предложит функцию "Быстрые заметки" (аналогичная есть у Samsung), которая позволит пользователям, проведя пальцем вверх от нижнего угла, записать текст, выделить текст на сайте или добавить ссылку. Быстрые заметки сохраняются в отдельной категории в приложении Notes, и к ним также можно получить доступ с других устройств Apple.

[ + – ] Обновления коснулись и браузера Safari Фото: скриншот/Verge

Еще несколько новых функций 15-ых версий iOS и iPadOS

"Интерактивный текст". Наведя камеру на любой рукописный или набранный текст, вы сможете получить номер телефона или адрес электронной почты, перевести его или вставить прямо в текстовое поле. Apple сделала это функцией системного уровня — это означает, что она доступна всякий раз, когда вы просматриваете изображение, будь то в прямом эфире с камеры, изображение в Интернете.

Интересным нововведением в обеих операционных системах является функция "Shared with You", которая показывает фотографии, песни Apple Music, ссылки, контент Apple TV Plus и подкасты, переданные через iMessage. То есть, если кто-то пришлет вам красивое фото или свой любимый плейлист, вы сможете увидеть его (и ответить на такого рода сообщение) в приложениях "Фото" или "Музыка". На данный момент эта функция полностью ограничена сервисами Apple.

Приложение Weather имеет обновленный дизайн, в который добавлен вертикальный 10-дневный прогноз и показателей температур и осадков.

Также теперь вы сможете наряжать свои аватары Memoji в разные одежки.

Некоторый функционал пока не доступен для тестирования.

Ранее мы сообщали о том, что Apple открыла официальный офис в Украине: что изменится для клиентов.