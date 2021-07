Вийшла перша бета-версія iOS 15: розбираємо плюси і мінуси нової операційки

Багато оновлень торкнулися дизайну, але є й істотні доопрацювання функціональної частини: менеджер повідомлень, юзабельний Safari "однією рукою", SharePlay, швидкі замітки, як у Samsung.

Бета-версії iOS 15 і iPad 15 вже доступні для тестування. І хоча оновлення ПЗ Apple не проводить з такою помпою, як презентацію нових пристроїв, все ж варто оцінити новинку, враховуючи, що конкурент-Android вже щосили тестується користувачами і обіцяє випустити доопрацьовану 12-у версію у серпні-вересні.

Найяскравіша функція iOS 15 — SharePlay

Як повідомляє видання theverge.com, SharePlay дозволяє дивитися телешоу або слухати музику через FaceTime. Однак цей додаток не має розширення для демонстрації контенту з таких платформ, як Netflix і YouTube. Оскільки контент транслюється локально, кожен глядач повинен мати до нього доступ, а це означає, що ви не можете поділитися епізодом серіалу "Тед Лассо" з другом, який не є передплатником TV Plus, і ви не можете обидва дивитися один і той же фільм, якщо тільки один з вас купив його в iTunes.

FaceTime також отримала широкий спектр оновлень: спільне використання екрану, портретний режим, розмиття фону і можливість запускати FaceTime на Windows і Android. Однак FaceTime має обмеженішу кількість функцій порівняно з професійними рішеннями, такими як Zoom або Microsoft Teams, а це означає, що FaceTime найближчим часом не буде використовуватися як бізнес-інструмент.

[ + – ] Нова версія операційки для iPad Фото: Bridenstine

Більше повідомлень і функція Focus

Apple трохи попрацювала з повідомленнями в iOS 15. Деякі з повідомлень стали інформативнішими і тепер містять аватарки контактів. Повідомлення від додатків, якими ви рідко користуєтеся, будуть фільтрувати і доставлятися окремим списком.

Нова функція Focus є, по суті, розширенням існуючої функції "Не турбувати", але замість повного відключення звуку Focus дозволить вам вибирати певні програми і контакти для обміну повідомленнями у певний час. Наприклад, "робочий Фокус" можна налаштувати таким чином, щоб були відключені повідомлення від усіх додатків, крім робочих, таких як електронна пошта, Slack і календар. Перебуваючи на роботі, ви не будете відволікатися на повідомлення від соцмереж і месенджерів. А на вихідних можна, навпаки, відключити повідомлення від усіх робочих сервісів і отримувати повідомлення з соцмереж.

Також є новий вид повідомлень — Time Sensitive Notifications, які не дадуть вам пропустити термінові повідомлення, наприклад, від банку.

[ + – ] Так працює функція Focus

Новий вигляд браузера Safari

Safari був повністю перероблений в iOS 15, зокрема — для iPhone. Розробники зробили все можливе, щоб їм було зручно користуватися однією рукою. Для цього рядок URL-адрес перемістили в нижню частину екрану, додали інтерфейс жестів змахування і функцію угруповання вкладок (яка також зʼявиться в iPadOS і macOS Monterey). .

Нововведення для операційної системи iPadOS

Загалом, iPadOS 15 отримала ті ж оновлення, що і ОС для iPhone. Тим не менше, є кілька специфічних функцій: віджети на головному екрані та бібліотека додатків.

Віджети, як і очікувалося, працюють на iPad навіть краще, ніж на iPhone, з огляду на більший розмір екрану. Це не така вже й велика жертва — віддати чверть робочого столу для віджетів, коли на екрані ще так багато вільного місця. Apple також додала віджети ще більшого розміру, найбільший з яких приблизно дорівнює площі всього дисплея iPhone 12. Незважаючи на величезний розмір, віджети як і раніше володіють тією ж функціональністю, що і на iPhone, а це означає, що вони інформативні.

Apple також продовжує удосконалювати багатозадачність на iPad, додавши два нових доповнення: значок багатозадачності (три точки у верхній частині дисплея), який спрощує використання різних режимів поділу екрану, і значок-поличку, що відображає всі відкриті вікна для певної програми, коли ви відкриваєте його або натискаєте значок багатозадачності.

Є ще багато способів переміщувати і впорядковувати іконки та поєднання клавіш.

У підсумку, всі перераховані функції — це всього лише чергове удосконалення старої системи. Проте, iPadOS 15 запропонує функцію "Швидкі замітки" (аналогічна є у Samsung), яка дозволить користувачам, провівши пальцем вгору від нижнього кута, записати текст, виділити текст на сайті або додати посилання. Швидкі замітки зберігаються в окремій категорії в додатку Notes, і до них також можна отримати доступ з інших пристроїв Apple.

[ + – ] Оновлення торкнулися і браузера Safari Фото: скриншот/Verge

Ще кілька нових функцій 15-их версій iOS і iPadOS

"Інтерактивний текст". Навівши камеру на будь-який рукописний або набраний текст, ви зможете отримати номер телефону або адресу електронної пошти, перекласти його або вставити прямо в текстове поле. Apple зробила це функцією системного рівня — це означає, що вона доступна щоразу, коли ви переглядаєте зображення, будь то в прямому ефірі з камери, зображення в Інтернеті.

Цікавим нововведенням в обох операційних системах є функція "Shared with You", яка показує фотографії, пісні Apple Music, посилання, контент Apple TV Plus і подкасти, передані через iMessage. Тобто якщо хтось надішле вам гарне фото або свій улюблений плейлист, ви зможете побачити його (і відповісти на таке повідомлення) в додатках "Фото" або "Музика". Зараз ця функція повністю обмежена сервісами Apple.

Додаток Weather має оновлений дизайн, в який доданий вертикальний 10-денний прогноз і показників температур і опадів.

Також тепер ви зможете наряджати свої аватари Memoji в різні одежини.

Деякий функціонал поки не доступний для тестування.

