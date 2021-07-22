Хорошие новости: исследование показало, что кофе не вредит сердцу

Ученые утверждают, что умеренное потребление кофе не вызывает сердечную аритмию.

Во время крупнейшего исследования такого рода, проведенном Калифорнийским университетом в Сан-Франциско, не было обнаружено доказательств того, что умеренное потребление кофе может вызвать сердечную аритмию, сообщает Scitechdaily

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Фактически, каждая дополнительная ежедневная чашка кофе, потребляемая несколькими сотнями тысяч человек, была связана с 3-процентным снижением риска возникновения любой аритмии, включая аритмию предсердий, преждевременные сокращения желудочков или другие распространенные сердечные заболевания, говорят ученые.

"Кофе является основным источником кофеина для большинства людей, и этот напиток имеет репутацию такого, который вызывает или усиливает аритмию", — говорит Грегори Маркус из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

"Но мы не нашли доказательств того, что потребление кофеина увеличивает риск аритмий", — говорит Маркус, специализирующийся на лечении аритмий. "Наше исследование на людях подтверждает то, что запреты на употребление кофеина ради снижения риска аритмии, вероятно, необоснованы".

Хотя некоторые эксперты предлагают избегать напитков с кофеином, чтобы снизить риск появления аритмии, эта связь не была подтверждена — потребление кофе может также иметь противовоспалительные свойства и быть связанным со снижением риска появления некоторых заболеваний, включая рак, диабет и болезнь Паркинсона, говорят ученые.

В новом исследовании ученые изучали, связано ли обычное потребление кофе с риском появления аритмии и могут ли генетические варианты, влияющие на метаболизм кофеина, изменить эту связь.

В исследовании приняли участие около 386 258 любителей кофе, средний возраст которых составлял 56 лет, чуть более половины составляли женщины.

В дополнение к традиционному анализу, изучающему самооценку потребления кофе в качестве предиктора будущих аритмий, ученые использовали метод под названием "менделевская рандомизация", используя генетические данные для понимания причинно-следственных связей.

Поскольку люди с генетическими вариантами, связанными с более быстрым метаболизмом кофеина, пили больше кофе, этот анализ предоставил метод проверки взаимосвязи кофеина и аритмии таким образом, чтобы он не полагался на самооценку участников и здесь не должно быть многих ошибок присущих большинству подобных исследований.

Во время четырехлетних наблюдений данные были скорректированы с учетом демографических характеристик, состояния здоровья и образа жизни участников исследования.

В конечном итоге примерно у 4% участников развилась аритмия. У тех, кто генетически предрасположен к различному метаболизму кофеина, не наблюдалось никаких доказательств повышенного риска появления аритмий. Ученые говорят, что большее количество кофе на самом деле было связано с 3-процентным снижением риска развития аритмии.

Авторы исследования отметили что оно носило самооценочный характер, а также у них нет точной информации о типах приготовления кофе — например, был ли это эспрессо или нет.

"Только рандомизированное клиническое исследование может окончательно продемонстрировать явные эффекты от потребления кофе или кофеина", — говорит Маркус. "Но наше исследование не нашло доказательств того, что употребление напитков с кофеином увеличивает риск появления аритмии. Антиоксидантные и противовоспалительные свойства кофе могут играть важную роль, а некоторые свойства кофеина могут защищать от некоторых аритмий".