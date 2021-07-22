Хороші новини: дослідження показало, що кава не шкодить серцю

Учені стверджують, що помірне споживання кави не викликає серцеву аритмію.

Під час найбільшого дослідження такого роду, проведеного Каліфорнійським університетом у Сан-Франциско, не було виявлено доказів того, що помірне споживання кави може викликати серцеву аритмію, повідомляє Scitechdaily

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Фактично, кожна додаткова щоденна чашка кави, споживана декількома сотнями тисяч чоловік, була пов'язана з 3-відсотковим зниженням ризику виникнення будь-якої аритмії, включаючи аритмію передсердь, передчасні скорочення шлуночків або інші поширені серцеві захворювання, говорять учені.

"Кава є основним джерелом кофеїну для більшості людей, і цей напій має репутацію такого, який викликає або посилює аритмію", — говорить Грегорі Маркус з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

"Але ми не знайшли доказів того, що споживання кофеїну збільшує ризик аритмій", — говорить Маркус, який спеціалізується на лікуванні аритмій. "Наше дослідження на людях підтверджує те, що заборони на вживання кофеїну заради зниження ризику аритмії, ймовірно, необґрунтовані".

Хоча деякі експерти пропонують уникати напоїв з кофеїном, щоб знизити ризик появи аритмії, цей зв'язок не було підтверджено — споживання кави може також мати протизапальні властивості і бути пов'язаним зі зниженням ризику появи деяких захворювань, включаючи рак, діабет і хворобу Паркінсона, кажуть учені.

У новому дослідженні вчені вивчали, чи пов'язане звичайне споживання кави з ризиком появи аритмії і чи можуть генетичні варіанти, що впливають на метаболізм кофеїну, змінити цей зв'язок.

У дослідженні взяли участь близько 386 258 любителів кави, середній вік яких становив 56 років, трохи більше половини становили жінки.

На додаток до традиційного аналізу, що вивчає самооцінку споживання кави в ролі предиктора майбутніх аритмій, учені використовували метод під назвою "менделевська рандомізація", використовуючи генетичні дані для розуміння причинно-наслідкових зв'язків.

Оскільки люди з генетичними варіантами, пов'язаними з більш швидким метаболізмом кофеїну, пили більше кави, цей аналіз надав метод перевірки взаємозв'язку кофеїну й аритмії таким чином, щоб він не покладався на самооцінку учасників і тут не повинно бути багатьох помилок, притаманних більшості подібних досліджень.

Під час чотирирічних спостережень дані були скориговані з урахуванням демографічних характеристик, стану здоров'я і способу життя учасників дослідження.

Зрештою приблизно в 4% учасників розвинулася аритмія. У тих, хто генетично схильний до різного метаболізму кофеїну, не спостерігалося жодних доказів підвищеного ризику появи аритмій. Учені кажуть, що більша кількість кави насправді була пов'язана з 3-відсотковим зниженням ризику розвитку аритмії.

Автори дослідження зазначили, що воно мало самооцінковий характер, а також у них немає точної інформації про типи приготування кави — наприклад, чи було це еспресо чи ні.

"Тільки рандомізоване клінічне дослідження може остаточно продемонструвати явні ефекти від споживання кави або кофеїну", — говорить Маркус. "Але наше дослідження не знайшло доказів того, що вживання напоїв з кофеїном збільшує ризик появи аритмії. Антиоксидантні і протизапальні властивості кави можуть відігравати важливу роль, а деякі властивості кофеїну можуть захищати від деяких аритмій".