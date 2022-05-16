Мистер, Барсик. Ученые выяснили, что кошки умеют различать друг друга по именам

Если в доме живет не одна, а больше кошек, то домашние любимцы могут запоминать важную информацию о своих сожителях.

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Ученые из Киотского университета, Япония, выяснили, что кошки, которые живут в доме вместе с одной или больше кошками, могут запоминать и узнавать имена своих сожителей, сообщает Independent.

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Японские ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 48 кошек, которые живут в семьях, где больше, чем одна кошка. В ходе исследования ученые изучали когнитивные способности домашних любимцев.

Исследователи показывали кошкам фотографии других кошек, с которыми они живут и следили за их реакцией, когда им называли настоящие имена других кошек или же это были совсем другие клички. Исследование проводилось в знакомой для кошек обстановке и в этом помещении находилась только одна кошка.

[ + – ] Исследователи показывали кошкам фотографии других кошек, с которыми они живут и следили за их реакцией, когда им называли настоящие имена других кошек или же это были совсем другие клички Фото: newsweek

По словам ученых, когда кошка узнавала настоящее имя своего сожителя, то она достаточно долго смотрела на фотографию. Это явный признак того, что животное знает это имя и знает, что оно принадлежит этой кошке, говорят ученые.

Но когда кошкам показывали фотографию и называли другое имя, которое не соответствует кличке этого животного, то смотрящая на изображение кошка проводила больше времени разглядывая фотографию. Ученые считают, что это явный признак эффекта несоответствия ожиданиям. Кстати, одна из 48 кошек решила завершить эксперимент на первом этапе и сбежала, остальные же прошли оба этапа.

[ + – ] Японские ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 48 кошек, которые живут в семьях, где больше, чем одна кошка. В ходе исследования ученые изучали когнитивные способности домашних любимцев Фото: Independent

В результате эксперимента ученые пришли к выводу, что на реакцию кошек также повлияло количество других животных, которые живут вместе с ними. Кошки из большой кошачьей семьи дольше изучали фотографии, если они не соответствовали их ожиданиям, то есть, когда называли другое имя животного. Такое же длительное изучение изображений, которые не соответствуют ожиданиям, было выявлено у кошек, которые дольше, чем остальные живут в той или иной семье.

По словам ученых, кошки могут запоминать имена других домашних любимцев, когда их произносят люди. Но ученые считают, что кошки постоянно слушают человеческое общение и возможно даже запоминают имена членов семьи, в которой они живут. То есть, возможно они могут запоминать и человеческие имена и сопоставлять их с внешним видом того или иного человека.

[ + – ] По словам ученых, кошки могут запоминать имена других домашних любимцев, когда их произносят люди Фото: Pinterest

По словам ученых, это первое доказательство того, что кошки могут находить связь между человеческой речью и своими именами во время длительного пребывания в семье. Но, что движет кошками в процессе их запоминания своих имен, пока для ученых остается загадкой.

Ученые считают, что такая особенность может быть связана с конкуренцией между кошками. Кошка получает еду, когда называют ее имя, а не имя другой кошки, говорят ученые.

Фокус уже писал о том, что владельцы кошек находятся в группе риска из-за одной болезни, которая может возникнуть благодаря паразиту, живущему у кошек. Хотя новое исследование достаточно противоречивое, тем не менее исследователи находят связь между кошками и развитием этого психического заболевания.