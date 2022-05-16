Містер, Барсік. Вчені з'ясували, що кішки вміють розрізняти одне одного за іменами

Якщо в будинку живе не одна, а більше кішок, то домашні улюбленці можуть запам'ятовувати важливу інформацію про своїх співмешканців.

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Вчені з Кіотського університету, Японія, з'ясували, що кішки, які живуть у будинку разом з однією або більше кішками, можуть запам'ятовувати та впізнавати імена своїх співмешканців, повідомляє Independent.

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Японські вчені провели експеримент, у якому взяли участь 48 кішок, які живуть у сім'ях, де більше ніж одна кішка. Під час дослідження вчені вивчали когнітивні здібності домашніх улюбленців.

Дослідники показували кішкам фотографії інших кішок, з якими вони живуть і стежили за їхньою реакцією, коли їм називали справжні імена інших кішок або це були зовсім інші клички. Дослідження проводилося в знайомій для кішок обстановці і в цьому приміщенні була лише одна кішка.

[ + – ] Дослідники показували кішкам фотографії інших кішок, з якими вони живуть і стежили за їхньою реакцією, коли їм називали справжні імена інших кішок або ж це були зовсім інші клички Фото: newsweek

За словами вчених, коли кішка впізнавала справжнє ім'я свого співмешканця, то вона досить довго дивилася на фотографію. Це явна ознака того, що тварина знає це ім'я і знає, що вона належить цій кішці, кажуть вчені.

Але коли кішкам показували фотографію і називали інше ім'я, яке не відповідає прізвиську цієї тварини, то кішка, що дивиться на зображення, проводила більше часу розглядаючи фотографію. Вчені вважають, що це очевидна ознака ефекту невідповідності очікуванням. До речі, одна з 48 кішок вирішила завершити експеримент на першому етапі та втекла, решта ж пройшли обидва етапи.

[ + – ] Японські вчені провели експеримент, у якому взяли участь 48 кішок, які живуть у сім'ях, де більше ніж одна кішка. У ході дослідження вчені вивчали когнітивні здібності домашніх улюбленців Фото: Independent

У результаті експерименту вчені дійшли висновку, що на реакцію кішок також вплинула кількість інших тварин, які мешкають разом з ними. Кішки з великої котячої сім'ї довше вивчали фотографії, якщо вони не відповідали їхнім очікуванням, тобто коли називали інше ім'я тварини. Таке ж тривале вивчення зображень, які відповідають очікуванням, виявлено в кішок, які довше за інших живуть у тій чи іншій сім'ї.

За словами вчених, кішки можуть запам'ятовувати імена інших домашніх улюбленців, коли їх вимовляють люди. Але вчені вважають, що кішки постійно слухають людське спілкування і, можливо, навіть запам'ятовують імена членів сім'ї, в якій вони живуть. Тобто, можливо, вони можуть запам'ятовувати й людські імена і зіставляти їх із зовнішнім виглядом тієї чи іншої людини.

[ + – ] За словами вчених, кішки можуть запам'ятовувати імена інших домашніх улюбленців, коли їх вимовляють люди Фото: Pinterest

За словами вчених, це перший доказ того, що кішки можуть знаходити зв'язок між людською мовою та своїми іменами під час тривалого перебування в сім'ї. Але, що рухає кішками у процесі запам'ятовування своїх імен, поки для вчених залишається загадкою.

Вчені вважають, що така особливість може бути пов'язана із конкуренцією між кішками. Кішка отримує їжу, коли називають її ім'я, а не ім'я іншої кішки, кажуть вчені.

Фокус вже писав про те, що власники кішок перебувають у групі ризику через одну хворобу, яка може виникнути завдяки паразиту, який живе у кішок. Хоча нове дослідження досить суперечливе, проте дослідники знаходять зв'язок між кішками та розвитком цього психічного захворювання.