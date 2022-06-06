У транзита Венеры юбилей. Ученые рассказали, когда ждать следующее уникальное событие (фото)

За всю историю наблюдений за космосом, ученым удалось всего 7 раз увидеть "транзит Венеры" и до следующего раза многие могут просто не дожить.

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Последний раз прохождение Венеры по диску Солнца или "транзит Венеры" астрономы наблюдали в 2012 году. До этого его наблюдали в 2004 году. За всю историю наблюдений за космосом ученым удалось в общей сложности увидеть это уникальное астрономическое событие только 7 раз. Скорее всего, ваши дети или внуки смогут увидеть его еще раз. Хотя может быть повезет и кому-то из вас, пишет Forbes.

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10 лет назад, а именно 5 июня 2012 года, астрономы наблюдали, как вторая планета Солнечной системы проходит на фоне Солнца. Так называемый "транзит Венеры" можно увидеть с Земли, когда Венера находится непосредственно между Солнцем и нашей планетой. 10 лет назад безжизненная планета имела видимый диаметр, который был сопоставим с 3% видимого диаметра нашей звезды.

[ + – ] Космический аппарат Solar Dynamics Observatory в 2012 году запечатлел Венеру во время ее прохода на фоне Солнца Фото: NASA

По словам ученых, прохождение Венеры на фоне Солнца происходит 2 раза за 8 лет, а затем это событие не происходит вообще в течение 105 лет. Поэтому следующий раз "транзит Венеры" можно будет увидеть только 10 или 11 декабря 2117 года, а в следующий раз — 8 декабря 2125 года. Такое уникальное астрономическое событие человек может увидеть только раз или два в жизни, а может и не увидеть никогда.

[ + – ] По словам ученых, прохождение Венеры на фоне Солнца происходит 2 раза за 8 лет, а затем это событие не происходит вообще в течение 105 лет Фото: Forbes

В 2012 году огромное количество астрономов и любителей собрались в обсерваториях по всему миру, чтобы увидеть это незабываемое событие. Тогда проход Венеры на фоне Солнца особенно хорошо был виден в Новой Зеландии, Японии, странах Восточной Азии, некоторых частях Северной Америки и Европы и с островов в Тихом океане. Одним из лучших мест для наблюдения за "транзитом Венеры" является Обсерватория Мауна-Кеа, которая находится на вершине одноименного вулкана на Гавайях.

[ + – ] Одним из лучших мест для наблюдения за "транзитом Венеры" является Обсерватория Мауна-Кеа, которая находится на вершине одноименного вулкана на Гавайях Фото: wikipedia

"Мне посчастливилось быть одним из тех примерно 400 человек, которые собрались в Центре для посетителей обсерватории на высоте почти 3 тысяч метров, чтобы увидеть "транзит Венеры"", — говорит астроном Том Керсс.

По словам ученого, было очень необычно и волнующе наблюдать за вулканической планетой, находясь на вершине земного вулкана. В 2012 году Керссу было 26 лет, а когда произойдет следующее прохождение Венеры по диску Солнца ему будет уже 131 год. Ученому удалось тогда сделать фотографию этого астрономического события, на которой также видна значительная солнечная активность во время прохождения Венеры.

[ + – ] Ученому удалось тогда сделать фотографию этого астрономического события, на которой также видна значительная солнечная активность во время прохождения Венеры Фото: Forbes

Впервые "транзит Венеры" предсказал Галилео Галилей, но он прожил всю жизнь между двумя этими событиями и так и не увидел ни одно из них, так первое произошло до его рождения, а второе уже после его смерти.

Астрономы на Земле могут увидеть прохождение по диску Солнца только двух планет Солнечной системы – Венеры и Меркурия. Другие планеты во время подобных событий находятся с другой стороны Солнца, если смотреть с Земли.

Например, последний "транзит Меркурия" состоялся 11 ноября 2019 года, а в следующий раз его можно будет увидеть только 13 ноября 2032 года. Происхождение Меркурия на фоне Солнца происходит чаще, чем у Венеры, и за ним можно наблюдать примерно 13 раз за 100 лет. Но учитывая тот факт, что Венера в 5 раз больше, чем Меркурий, "транзит Венеры" выглядит более потрясающе.

[ + – ] Космический аппарат Solar Dynamics Observatory в 2012 году запечатлел Венеру во время ее прохода на фоне Солнца Фото: NASA

Кстати, благодаря прохождению экзопланет на фоне своих звезд, ученые и находят многие из них. Этот способ поиска планет получил название транзитного метода. Например, космический телескоп "Кеплер", который прекратил свою работу в 2018 году, проводил наблюдение за почти 200 тысячами звезд и нашел 2392 экзопланеты.

Таким же транзитным методом ищет планеты и современный космический телескоп TESS. В NASA считают, что к 2024 году он сможет обнаружить 12 519 новых экзопланет.

Если человек все же колонизирует Марс, то 10 ноября 2084 года, с Красной планеты можно будет наблюдать за прохождением Земли на фоне Солнца. И это событие произойдет за 33 года до того, как Венера снова пройдет на фоне нашей звезды. И этот транзит можно будет также увидеть не только с Земли, но и с Марса.

Напоминаем, что космический аппарат NASA подлетел к Солнцу на очень близкое расстояние и находился в 14 раз ближе к звезде, чем Меркурий.