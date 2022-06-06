У транзиту Венери ювілей. Вчені розповіли, коли чекати на наступну унікальну подію (фото)

За всю історію спостережень за космосом, вченим вдалося лише 7 разів побачити "транзит Венери" і до наступного разу багато хто може просто не дожити.

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Востаннє проходження Венери по диску Сонця або "транзит Венери" астрономи спостерігали у 2012 році. До цього його спостерігали у 2004 році. За всю історію спостережень за космосом ученим вдалося загалом побачити цю унікальну астрономічну подію лише 7 разів. Найімовірніше, ваші діти чи онуки зможуть побачити її ще раз. Хоча, можливо, пощастить і комусь із вас, пише Forbes.

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10 років тому, а саме 5 червня 2012, астрономи спостерігали, як друга планета Сонячної системи проходить на тлі Сонця. Так званий "транзит Венери" можна побачити із Землі, коли Венера знаходиться безпосередньо між Сонцем та нашою планетою. 10 років тому млява планета мала видимий діаметр, порівнянний з 3% видимого діаметра нашої зірки.

[ + – ] Космічний апарат Solar Dynamics Observatory у 2012 році сфотографував Венеру під час її проходження на тлі Сонця Фото: NASA

За словами вчених, проходження Венери на тлі Сонця відбувається 2 рази за 8 років, а згодом ця подія не відбувається взагалі протягом 105 років. Тому наступного разу "транзит Венери" можна буде побачити лише 10 чи 11 грудня 2117 року, а потім – 8 грудня 2125 року. Таку унікальну астрономічну подію людина може побачити лише раз чи два у житті, а може й не побачити ніколи.

[ + – ] За словами вчених, проходження Венери на тлі Сонця відбувається 2 рази за 8 років, а потім ця подія не відбувається взагалі протягом 105 років Фото: Forbes

У 2012 році величезна кількість астрономів та любителів зібралися в обсерваторіях по всьому світу, щоб побачити цю незабутню подію. Тоді прохід Венери на тлі Сонця особливо добре було видно у Новій Зеландії, Японії, країнах Східної Азії, деяких частинах Північної Америки та Європи та з островів у Тихому океані. Одним із найкращих місць для спостереження за "транзитом Венери" є Обсерваторія Мауна-Кеа, що знаходиться на вершині однойменного вулкана на Гаваях.

[ + – ] Одним із найкращих місць для спостереження за "транзитом Венери" є Обсерваторія Мауна-Кеа, яка знаходиться на вершині однойменного вулкана на Гаваях Фото: wikipedia

"Мені пощастило бути одним із тих приблизно 400 людей, які зібралися в Центрі для відвідувачів обсерваторії на висоті майже 3 тисячі метрів, щоб побачити "транзит Венери"", — каже астроном Том Керсс.

За словами вченого, було дуже незвично і зворушливо спостерігати за вулканічною планетою, перебуваючи на вершині вулканів. У 2012 році Керсс було 26 років, а коли відбудеться наступне проходження Венери по диску Сонця йому буде вже 131 рік. Вченому вдалося тоді зробити фотографію цієї астрономічної події, на якій також видно значну сонячну активність під час проходження Венери.

[ + – ] Вченому вдалося тоді зробити фотографію цієї астрономічної події, на якій також видно значну сонячну активність під час проходження Венери Фото: Forbes

Вперше "транзит Венери" передбачив Галілео Галілей, але він прожив все життя між двома цими подіями і так і не побачив жодної з них, так перше сталося до його народження, а друге вже після його смерті.

Астрономи на Землі можуть побачити проходження диском Сонця лише двох планет Сонячної системи – Венери та Меркурія. Інші планети під час подібних подій знаходяться з іншого боку Сонця, якщо дивитися із Землі.

Наприклад, останній "транзит Меркурія" відбувся 11 листопада 2019 року, а наступного разу його можна буде побачити лише 13 листопада 2032 року. Походження Меркурія на тлі Сонця відбувається частіше, ніж у Венери, і за ним можна спостерігати приблизно 13 разів за 100 років. Але враховуючи той факт, що Венера в 5 разів більша, ніж Меркурій, "транзит Венери" має приголомшливіший вигляд.

[ + – ] Космічний апарат Solar Dynamics Observatory у 2012 році сфотографував Венеру під час її проходу на тлі Сонця Фото: NASA

До речі, завдяки проходженню екзопланет на тлі своїх зірок, вчені знаходять багато з них. Цей спосіб пошуку планет отримав назву транзитного методу. Наприклад, космічний телескоп "Кеплер", який припинив свою роботу у 2018 році, проводив спостереження за майже 200 тисячами зірок та знайшов 2392 екзопланети.

Таким же транзитним методом шукає планети та сучасний космічний телескоп TESS. У NASA вважають, що до 2024 року він зможе виявити 12519 нових екзопланет.

Якщо людина все ж таки колонізує Марс, то 10 листопада 2084 року, з Червоної планети можна буде спостерігати за проходженням Землі на тлі Сонця. І ця подія відбудеться за 33 роки до того, як Венера знову пройде на тлі нашої зірки. І цей транзит можна буде також побачити не лише із Землі, а й із Марса.

Нагадуємо, що космічний апарат NASA підлетів до Сонця на дуже близьку відстань і знаходився у 14 разів ближче до зірки, ніж Меркурій.