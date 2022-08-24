Ученые выяснили, что у некоторых земноводных таинственным образом исчезают легкие

У этих земноводных легкие сначала все же растут, но этот рост прекращается и животные прекрасно обходятся без этих органов дыхания.

Без легких не могут прожить большинство животных, в том числе и человек. Но на Земле обитают такие существа, которым легкие просто не нужны для того, чтобы дышать. Эти земноводные называются безлегочными саламандрами и их насчитывается больше 470 видов. Они обитают в тропических и субтропических широтах Северной и Южной Америки, а также их можно встретить в Европе и в Южной Корее. Ученые из Гарвардского университета выяснили, что у этих саламандр легкие изначально все же растут, но затем в процессе развития земноводного таинственным образом исчезают, пишет ScienceAlert.

Ученые считают, что уже как минимум 25 млн лет безлегочные саламандры обходятся без легких и дышат через покрытую слизью кожу. До сих пор мало что известно о том, почему у этих земноводных отсутствуют легкие. Поэтому Закари Льюис и его коллеги из Гарвардского университета решили тщательно изучить безлегочных саламандр. В ходе исследования ученые выяснили, что у эмбрионов некоторых видов саламандр легкие начинают формироваться, но потом исчезают.

[ + – ] На Земле обитают такие существа, которым легкие просто не нужны для того, чтобы дышать. Эти земноводные называются безлегочными саламандрами и их насчитывается больше 470 видов Фото: wikipedia

По словам Льюиса, у одно из видов этих земноводных в течении трех недель развития плода происходит развитие легких, но затем клетки этих зарождающихся органов гибнут и при рождении существо появляется уже без легких.

Ученые пришли к выводу, что клетки легких останавливают свое развитие из-за того, что они не получают нужных сигналов из тканей, которые окружают развивающиеся легкие под названием мезенхима.

"Наши эксперименты показали, что безлегочные саламандры могут поддерживать развитие легких, но определенные гены блокируют это развитие", — говорит Льюис.

[ + – ] Ученые пришли к выводу, что клетки легких останавливают свое развитие из-за того, что они не получают нужных сигналов из тканей, которые окружают развивающиеся легкие под названием мезенхима Фото: wikipedia

Ученых заинтриговало их открытие, ведь это странно, что земноводные, которые не имеют легких уже как минимум 25 млн лет, все еще способны их развивать.

"Наше предположение состоит в том, что эти зачаточные легкие могут играть важную роль в развитии соседних органов, например, сердца у этих земноводных. Мы считаем, что некоторые гены, которые принимают участие в начальном формировании легких, также используются для создания других органов", — говорит Льюис.

Ученые на сегодня обнаружили слишком мало окаменелостей древних саламандр, чтобы точно понять, когда безлегочные саламандры во время эволюции отказались от легких. Современные оценки говорят о том, что это произошло не позже 25 млн лет назад и не раньше, чем 110 млн лет назад.

[ + – ] Ученые на сегодня обнаружили слишком мало окаменелостей древних саламандр, чтобы точно понять, когда безлегочные саламандры во время эволюции отказались от легких. Современные оценки говорят о том, что это произошло не позже 25 млн лет назад и не раньше, чем 110 млн лет назад Фото: wikipedia

"Примерно две трети всех видов саламандр не имеют легких и дышат через кожу. Возможно потеря легких – это не эволюционное поражение, а наоборот эволюционная победа. Два десятка миллионов лет эти земноводные живут без таких обычных для нас органов дыхания и процветают", — резюмирует Льюис.

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