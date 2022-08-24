Учені з'ясували, що в деяких земноводних таємничим чином зникають легені

У цих земноводних легені спочатку все ж таки ростуть, але цей ріст припиняється, і тварини чудово обходяться без цих органів дихання.

Без легень не може прожити більшість тварин, у тому числі й людина. Але на Землі живуть такі істоти, яким легені просто не потрібні для того, щоб дихати. Ці земноводні називаються безлегеневими саламандрами, і їх налічують понад 470 видів. Вони живуть у тропічних і субтропічних широтах Північної та Південної Америки, а також їх можна зустріти в Європі та Південній Кореї. Вчені з Гарвардського університету з'ясували, що в цих саламандр легені спочатку все ж таки ростуть, але потім у процесі розвитку земноводного таємничим чином зникають, пише ScienceAlert.

Учені вважають, що вже щонайменше 25 млн років безлегеневі саламандри обходяться без легень і дихають через покриту слизом шкіру. Досі мало що відомо про те, чому ці земноводні не мають легень. Тому Закарі Льюїс і його колеги з Гарвардського університету вирішили ретельно вивчити безлегеневих саламандр. У ході дослідження вчені з'ясували, що в ембріонів деяких видів саламандр легені починають формуватися, але потім зникають.

[ + – ] На Землі живуть такі істоти, яким легені просто не потрібні для того, щоб дихати. Ці земноводні називаються безлегеневими саламандрами, і їх налічується понад 470 видів. Фото: wikipedia

За словами Льюїса, в одного з видів цих земноводних протягом трьох тижнів розвитку плода відбувається розвиток легенів, але потім клітини цих органів гинуть, і під час народженні істота з'являється вже без легень.

Учені дійшли висновку, що клітини легень зупиняють свій розвиток через те, що вони не отримують потрібних сигналів із тканин, які оточують легені, що розвиваються, під назвою мезенхіма.

"Наші експерименти показали, що безлегеневі саламандри можуть підтримувати розвиток легень, але певні гени блокують цей розвиток", — каже Льюїс.

[ + – ] Учені дійшли висновку, що клітини легень зупиняють свій розвиток через те, що вони не отримують потрібних сигналів із тканин, які оточують легені, що розвиваються, під назвою мезенхіма Фото: wikipedia

Учених заінтригувало їхнє відкриття, адже це дивно, що земноводні, які не мають легень уже як мінімум 25 млн років, усе ще здатні їх розвивати.

"Наше припущення полягає в тому, що ці зародкові легені можуть відігравати важливу роль у розвитку сусідніх органів, наприклад, серця в цих земноводних. Ми вважаємо, що деякі гени, які беруть участь у початковому формуванні легень, також використовуються для створення інших органів", — каже Льюїс.

Учені на сьогодні виявили замало скам'янілостей стародавніх саламандр, щоб точно зрозуміти, коли безлегеневі саламандри під час еволюції відмовилися від легень. Сучасні оцінки говорять про те, що це сталося не пізніше 25 млн років тому та не раніше, ніж 110 млн років тому.

[ + – ] Вчені на сьогодні виявили замало скам'янілостей стародавніх саламандр, щоб точно зрозуміти, коли безлегкові саламандри під час еволюції відмовилися від легень. Сучасні оцінки говорять про те, що це сталося не пізніше 25 млн. років тому і не раніше, ніж 110 млн. років тому Фото: wikipedia

"Приблизно дві третини всіх видів саламандр не мають легень і дихають через шкіру. Можливо, втрата легень — це не еволюційна поразка, а навпаки еволюційна перемога. Два десятки мільйонів років ці земноводні живуть без таких звичайних для нас органів дихання і процвітають", — резюмує Льюїс. .

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