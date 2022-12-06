Лететь как морские птицы. Найден новый способ ускорения космических полетов

Используя динамический парящий полет можно ускорить космический корабль в межзвездном пространстве.

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Ученые из Университета Макгилла, Канада, считают, что путешествие к звездам в масштабе человеческой жизни может стать реальностью. Они предложили новый способ пересечения далеких космических расстояний, вдохновившись морскими птицами, пишет ScienceAlert.

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На сегодня одним из самых многообещающих способов преодолеть межзвездные расстояния за относительно кроткое время считается использование на космических кораблях солнечных парусов. Такие паруса используют энергию солнечного света, что позволяет кораблю двигаться в пространстве намного быстрее. По крайней мере так дело обстоит в теории и сейчас только идут первые испытания таких солнечных парусов.

Несмотря на всю перспективность, все солнечные паруса имеют один недостаток, и он состоит собственно в самих парусах. Солнечные паруса должны иметь огромный размер, чтобы поймать как можно больше фотонов, частиц света, которые ускорят движение космического корабля.

Также такие паруса должны иметь правильную форму и состоять из правильного материала, чтобы превратить крошечный импульс каждого фотона в движение. И конечно же эти паруса должны хорошо отводить тепло, чтобы не деформироваться и не сломаться. Но все это делает такие паруса очень тяжелыми.

[ + – ] Несмотря на всю перспективность, все солнечные паруса имеют один недостаток, и он состоит собственно в самих парусах. Солнечные паруса должны иметь огромный размер, чтобы поймать как можно больше фотонов, частиц света, которые ускорят движение космического корабля Фото: Wikipedia

Даже если использовать самые легкие из известных материалов для их создания, все равно с помощью солнечного света можно набрать только чуть больше 2% скорости света. Это значит, что путешествие к ближайшей звезде все равно займет несколько столетий.

Но, по словам канадских ученых, Солнце выпускает не только фотоны, но и плазму, состоящую из ионов (это атомы, которые имеют электрический заряд). Хотя Солнца выпускает гораздо меньше высокоскоростных электронов и протонов, чем фотонов, они обладают гораздо большей силой.

Но такие частицы могут представлять проблему для солнечных парусов, ведь они будут передавать свои заряды поверхности материала, как статическое электричество на свитере зимой, таким образом создавая сопротивление и изменяя форму паруса.

Ученые считают, что, используя определенные материалы, можно создать своеобразный отражатель, который будет отклонять заряженный солнечный ветер на расстояние от десятков до сотен километров. То есть это будет своеобразный магнитный парус, который сможет воспользоваться энергией заряженных частиц и это даст большую скорость движения.

[ + – ] Даже если использовать самые легкие из известных материалов для их создания, все равно с помощью солнечного света можно набрать только чуть больше 2% скорости света. Это значит, что путешествие к ближайшей звезде все равно займет несколько столетий Фото: NASA

Но есть еще один способ, который по мнению ученых может быть более действенным для далеких полетов. И на эту теорию их вдохновили альбатросы, которые улавливают энергию встречного ветра, используя динамический парящий полет, чтобы набрать скорость.

Такой же трюк со встречным ветром может использовать и космический корабль, оснащенный солнечным парусом. Но в данном случае встречным ветром будет турбулентная зона на краю Солнечной системы, где встречается солнечный и межзвездный ветер. Магнитный парус сможет использовать полученную энергию, чтобы набрать еще большую скорость полета.

По словам ученых, даже если пока не проверять эту технологию на краю Солнечной системы, все же такие паруса, которые приводят в движение космический аппарат на основе солнечной плазмы, можно использовать для начала при их доставке, например, к Юпитеру. И это займет месяцы, а не годы, как сейчас.

Фокус уже писал о том, что недавно успешно завершился тестовый полет космического аппарата с солнечным парусом.

А вот у другого космического аппарата NASA с солнечным парусом возникли проблемы на пути к астероидам, как уже писал Фокус.