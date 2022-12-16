В древнем городе майя обнаружили статую обезглавленного воина (фото)

Известняковая статуя, не имеющая головы, рук и ног, имеет высоту 1,53 м и получила название "Ям Киб" — имя бога фаллоса и плодородия.

Related video

Статую безголового человека в натуральную величину недавно обнаружили в древнем городе мая Ошкинток, Мексика, во время раскопок под руководством Национального института антропологии и истории (INAH), сообщают The Jerusalem Post.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Археологи считают, что статуя сделана в образе воина мая, вероятнее всего, военнопленного. По словам генерального директора INAH Диего Прието, отсутствие головы "безусловно символизирует воина, плененного во время боя".

Он добавил, вполне вероятно, что человека, изображаемого статуей, в конце концов обезглавили после захвата.

Проводя медийную экскурсию по месту раскопок, археолог Луис Пантоха Диас объяснил важность открытия, сказав, что "его нашли лежащим на спине, и он олицетворяет человеческую фигуру. Мы видим обозначенные пекторали, среднюю часть, которая может быть свисающим животом, и часть члена".

[ + – ] Сотрудники Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH) работают над восстановлением археологической зоны Фото: REUTERS/Lorenzo Hernandez

Однако информация, которой поделились археологи, предварительная, а не окончательная, поскольку еще многое неизвестно, и Пантоха Диас подчеркнул, что на этом этапе трудно что-то сказать с уверенностью.

Древний город Ошкинток

Древний город мая Ошкинток расположен на северо-западном краю мексиканского полуострова Юкатан, района, богатого известняком, но с дефицитом озер.

Находки на месте древнего города свидетельствуют, что его заселили с позднего доклассического времени до позднего постклассического периода истории мая, но нет никаких доказательств какой-либо конкретной войны или голода, повлекших за собой разорение города в 1500 году н. е.

Город был главным центром в раннеклассические и классические сутки. В это время жители строили такие сооружения, как пирамиды, и создавали детальные иероглифы и иконографию.

Исследователи выяснили, почему поселения мая были отравлены ртутью. Оказывается, они остаются небезопасными для археологов и сейчас.

А еще Фокус писал о секретах дипломатии мая, раскрыть которые помогли скелеты обезьян.