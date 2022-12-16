У стародавньому місті мая виявили статую обезголовленого воїна (фото)

Вапнякова статуя, яка не має голови, рук та ніг, має висоту 1,53 м і отримала назву "Ям Кіб" — ім’я бога фалоса та родючості.

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Статую безголової людини в натуральну величину нещодавно виявили в стародавньому місті мая Ошкінток, Мексика, під час розкопок під керівництвом Національного інституту антропології та історії (INAH), повідомляють The Jerusalem Post.

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Археологи вважають, що статуя зроблена в образі воїна мая, найімовірніше, військовополоненого. За словами генерального директора INAH Дієго Прієто, відсутність голови "безумовно символізує воїна, який був полоненим під час бою".

Він додав, що цілком імовірно, що людину, яку зображала статуя, зрештою обезголовили ​​після захоплення.

Проводячи медійну екскурсію місцем розкопок, археолог Луїс Пантоха Діас пояснив важливість відкриття, сказавши, що "його знайшли лежачим на спині, і він уособлює людську фігуру. Ми бачимо позначені пекторалі, середню частину, яка може бути звисаючим животом, і частину члена".

[ + – ] Співробітники Мексиканського національного інституту антропології та історії (INAH) працюють над відновленням археологічної зони Фото: REUTERS/Lorenzo Hernandez

Однак інформація, якою поділилися археологи, є попередньою, а не остаточною, оскільки ще багато чого невідомо, і Пантоха Діас наголосив, що на цьому етапі важко щось сказати з упевненістю.

Стародавнє місто Ошкінток

Стародавнє місто мая Ошкінток розташоване на північно-західному краю мексиканського півострова Юкатан, району, багатого вапняком, але з дефіцитом озер.

Знахідки на місці стародавнього міста свідчать про те, що його заселили з пізнього докласичної доби до пізнього посткласичного періоду історії мая, але немає жодних доказів будь-якої конкретної війни чи голоду, які спричинили спустошення міста в 1500 році н. е.

Місто було головним центром у ранньокласичну і класичну добу. Протягом цього часу жителі будували такі споруди, як піраміди, і створювали детальні ієрогліфи та іконографію.

Дослідники з'ясували, чому поселення мая були отруєні ртуттю. Виявляється, вони залишаються небезпечними для археологів і сьогодні.

А ще Фокус писав про секрети дипломатії мая, розкрити які допомогли скелети мавп.