Перспективная разработка или риск. Сможет ли новый препарат стать началом конца болезни Альцгеймера

Результаты третьей фазы исследований дают надежду, но некоторые из ученых все еще настроены скептически.

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Впервые болезнь была описана немецким доктором Алоисом Альцгеймером еще в 1906 году — тогда он описал ее, как характеризующуюся тяжелой потерей памяти и изменениями в структуре мозга. С тех пор прошло много времени, рукописи психиатра были повторно обнаружены лишь в 1995 году, пишет I News.

Более трех десятилетий ученые ломают голову над выяснением того, что вызывает развитие болезни Альцгеймера и пытаются найти лекарство. Похоже, сегодня они как никогда близко подошли к ответу на этот вопрос. Речь идет о препарате леканемаб, который считается прорывом в лечении болезни Альцгеймера и на который ученые делают большие ставки.

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Отметим, что основными характеристиками болезни Альцгеймера являются:

потеря памяти;

спутанное сознание;

изменение личности;;

потеря независимости.

Исследования нового препарата предполагают, что леканемаб способен обратить вспять изменения мозга, вызванные болезнью Альцгеймера, а также замедлить снижение умственных способностей пациентов. Столь близко к лекарству от болезни Альцгеймера ученые подошли впервые в истории, поэтому неудивительно, что новость была встречена с восторженым воодушевлением.

Результаты третьей фазы исследования были опубликованы в конце ноября и представлены на конференции в Сан-Франциско. В общей сложности в исследовании приняли участие 1800 человек с заболеванием легкой и средней степени тяжести. Результаты третьей фазы свидетельствуют о том, что препарат способен почти втрое (на 27%) замедлять снижение когнитивных функций, но, увы, не способен обращать их вспять. Сканирование мозга участников исследования также показало, что данное лечение антителами эффективно удаляет бляшки в мозгу, связанные с болезнью.

По словам профессора Джона Харди, главы Британского научно-исследовательского института деменции в Университетском колледже Лондона, результаты данного исследования являются важным шагом в победе над заболеванием и вполне могут стать началом конца болезни Альцгеймера.

Харди также отмечает, что данное исследование стоит рассматривать как подтверждение теории амилоидной гипотезы — большие скопления в мозгу белка бета-амилоида приводят к гибели нервных клеток и повреждению головного мозга. Впрочем, ученый признает, что данная теория не лишена противоречий.

В то же время далеко не все научное сообщество позитивно оценивает результаты третьей фазы исследования. Например, по словам профессора психиатрии пожилого возраста в UCL Роба Ховарда, эта новость в действительности вселяет надежду, однако доказательства заявленных преимуществ "крайне малы". По его словам, с технической точки зрения леканемаб давал пациентам преимущество в 1,4 балла по шкале ADAS-cog14 — специальная шкала, для измерения памяти, внимания и языковых навыков, которая состоит из 90 баллов.

Кроме того, по словам Ховарда, еще одним опасением является тот факт, что в ходе исследования известно о двух случаях смерти от инсультов, которые некоторые исследователи приписывают к побочным эффектам. Кроме того, известно об аномалиях, обнаруженных при сканировании головного мозга у 20% участников исследования, которые указывали на отек или кровотечение.

По словам профессора и нейробиолога из Техасского университета в Сан-Антонии Джорджа Перри, пока рано говорить о каком-либо прорыве. Во-первых, потому что двое пациентов скончались, во-вторых, зарегистрированные преимущества не слишком лучше предыдущих препаратов, в-третьих, данное исследование все еще основано на недоказанной теории о том, что болезнь проявляется из-за амилоида.

Ранее Фокус писал о лекарстве от болезни Альцгеймера леканемабе — оно действует, но существует серьезный риск.