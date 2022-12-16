Перспективная разработка или риск. Сможет ли новый препарат стать началом конца болезни Альцгеймера
Результаты третьей фазы исследований дают надежду, но некоторые из ученых все еще настроены скептически.
Впервые болезнь была описана немецким доктором Алоисом Альцгеймером еще в 1906 году — тогда он описал ее, как характеризующуюся тяжелой потерей памяти и изменениями в структуре мозга. С тех пор прошло много времени, рукописи психиатра были повторно обнаружены лишь в 1995 году, пишет I News.
Более трех десятилетий ученые ломают голову над выяснением того, что вызывает развитие болезни Альцгеймера и пытаются найти лекарство. Похоже, сегодня они как никогда близко подошли к ответу на этот вопрос. Речь идет о препарате леканемаб, который считается прорывом в лечении болезни Альцгеймера и на который ученые делают большие ставки.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Отметим, что основными характеристиками болезни Альцгеймера являются:
- потеря памяти;
- спутанное сознание;
- изменение личности;;
- потеря независимости.
Исследования нового препарата предполагают, что леканемаб способен обратить вспять изменения мозга, вызванные болезнью Альцгеймера, а также замедлить снижение умственных способностей пациентов. Столь близко к лекарству от болезни Альцгеймера ученые подошли впервые в истории, поэтому неудивительно, что новость была встречена с восторженым воодушевлением.
Результаты третьей фазы исследования были опубликованы в конце ноября и представлены на конференции в Сан-Франциско. В общей сложности в исследовании приняли участие 1800 человек с заболеванием легкой и средней степени тяжести. Результаты третьей фазы свидетельствуют о том, что препарат способен почти втрое (на 27%) замедлять снижение когнитивных функций, но, увы, не способен обращать их вспять. Сканирование мозга участников исследования также показало, что данное лечение антителами эффективно удаляет бляшки в мозгу, связанные с болезнью.
По словам профессора Джона Харди, главы Британского научно-исследовательского института деменции в Университетском колледже Лондона, результаты данного исследования являются важным шагом в победе над заболеванием и вполне могут стать началом конца болезни Альцгеймера.
Харди также отмечает, что данное исследование стоит рассматривать как подтверждение теории амилоидной гипотезы — большие скопления в мозгу белка бета-амилоида приводят к гибели нервных клеток и повреждению головного мозга. Впрочем, ученый признает, что данная теория не лишена противоречий.
В то же время далеко не все научное сообщество позитивно оценивает результаты третьей фазы исследования. Например, по словам профессора психиатрии пожилого возраста в UCL Роба Ховарда, эта новость в действительности вселяет надежду, однако доказательства заявленных преимуществ "крайне малы". По его словам, с технической точки зрения леканемаб давал пациентам преимущество в 1,4 балла по шкале ADAS-cog14 — специальная шкала, для измерения памяти, внимания и языковых навыков, которая состоит из 90 баллов.
Кроме того, по словам Ховарда, еще одним опасением является тот факт, что в ходе исследования известно о двух случаях смерти от инсультов, которые некоторые исследователи приписывают к побочным эффектам. Кроме того, известно об аномалиях, обнаруженных при сканировании головного мозга у 20% участников исследования, которые указывали на отек или кровотечение.
По словам профессора и нейробиолога из Техасского университета в Сан-Антонии Джорджа Перри, пока рано говорить о каком-либо прорыве. Во-первых, потому что двое пациентов скончались, во-вторых, зарегистрированные преимущества не слишком лучше предыдущих препаратов, в-третьих, данное исследование все еще основано на недоказанной теории о том, что болезнь проявляется из-за амилоида.
Ранее Фокус писал о лекарстве от болезни Альцгеймера леканемабе — оно действует, но существует серьезный риск.