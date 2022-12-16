Перспективна розробка чи ризик. Чи зможе новий препарат стати початком кінця хвороби Альцгеймера

Результати третьої фази досліджень дають надію, але деякі вчені все ще налаштовані скептично.

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Вперше хворобу описав німецький доктор Алоїз Альцгеймер ще в 1906 році — тоді він описав її, як характерну важку втрату пам'яті і зміни в структурі мозку. Відтоді пройшло багато часу, рукописи психіатра повторно виявили лише 1995 року, пише I News.

Понад три десятиліття вчені мізкують над чим над з'ясуванням того, що спричиняє розвиток хвороби Альцгеймера та намагаються знайти ліки. Схоже, сьогодні вони, як ніколи, близько підійшли до відповіді на це питання. Йдеться про препарат леканемаб, який вважається проривом у лікуванні хвороби Альцгеймера і на який вчені роблять великі ставки.

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Зазначимо, що основними характеристиками хвороби Альцгеймера є:

втрата пам'яті;

сплутана свідомість;

зміна особистості;

втрата незалежності.

Дослідження нового препарату припускають, що леканемаб здатний повернути зміни мозку, спричинені хворобою Альцгеймера, а також уповільнити зниження розумових здібностей пацієнтів. Настільки близько до ліків проти хвороби Альцгеймера вчені підійшли вперше в історії, тому не дивно, що новину зустріли із захопленим натхненням.

Результати третьої фази дослідження опублікували наприкінці листопада та представили на конференції у Сан-Франциско. Загалом у дослідженні взяли участь 1800 осіб із захворюванням легкого та середнього ступеня тяжкості. Результати третьої фази свідчать, що препарат здатний майже втричі (на 27%) уповільнювати зниження когнітивних функцій, але, на жаль, не здатний повертати їх. Сканування мозку учасників дослідження також показало, що це лікування антитілами ефективно видаляє бляшки в мозку, пов'язані з хворобою.

За словами професора Джона Харді, голови Британського науково-дослідного інституту деменції в Університетському коледжі Лондона, результати цього дослідження є важливим кроком у перемозі над захворюванням і можуть стати початком кінця хвороби Альцгеймера.

Харді також зазначає, що це дослідження слід розглядати як підтвердження теорії амілоїдної гіпотези — великі скупчення в мозку білка бета-амілоїду призводять до загибелі нервових клітин та пошкодження головного мозку. Втім, учений визнає, що ця теорія не позбавлена протиріч.

У той самий час далеко ще не все наукове співтовариство позитивно оцінює результати третьої фази дослідження. Наприклад, за словами професора психіатрії похилого віку в UCL Роба Ховарда, ця новина насправді вселяє надію, проте докази заявлених переваг "вкрай малі". За його словами, з технічного погляду леканемаб надавав пацієнтам перевагу в 1,4 бала за шкалою ADAS-cog14 — спеціальна шкала для вимірювання пам'яті, уваги та мовних навичок, що складається з 90 балів.

Крім того, за словами Ховарда, ще одним побоюванням є той факт, що під час дослідження відомо про два випадки смерті від інсультів, які деякі дослідники приписують до побічних ефектів. Крім того, відомо про аномалії, виявлені під час сканування головного мозку у 20% учасників дослідження, які вказували на набряк або кровотечу.

За словами професора та нейробіолога з Техаського університету в Сан-Антоніо Джорджа Перрі, поки що рано говорити про якийсь прорив. По-перше, тому що двоє пацієнтів померли, по-друге, зареєстровані переваги не надто кращі за попередні препарати, по-третє, дане дослідження все ще ґрунтується на недоведеній теорії про те, що хвороба проявляється через амілоїд.

Раніше Фокус писав про ліки проти хвороби Альцгеймера леканемаб — вони діють, але існує серйозний ризик.