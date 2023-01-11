Вертится на языке. "Воскресить" утраченные воспоминания поможет известный рецептурный препарат

Исследователи провели ряд экспериментов на мышах и нашли способ восстанавливать "забытые" воспоминания путем активации отдельных клеток мозга.

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Всем нам знакомо это ощущение, когда факт, который, казалось бы, узнал только вчера, уплыл за пределы досягаемости — слово будто крутится на кончике языка, но вспомнить его, увы, не представляется возможным, пишет Science Alert.

Но что, если бы существовал способ обратить вспять эту амнезию и вернуть эти непрочные воспоминания? Новое исследование полагает, что это на самом деле более реально, чем мы могли бы предположить.

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Ученые предполагают, что утраченные воспоминания могут быть восстановлены через несколько дней путем активации отдельных клеток мозга или с помощью препарата, который, как правило, медики используют для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и группы заболеваний, поражающих легкие и дыхательные пути (эмфизема, бронхит, астма и другие).

Это могло бы показаться чем-о безумным, однако если вспомнить, что воспоминания каким-то образом химически кодируются в клетках нашего мозга — звучит не так уж неправдоподобно. Ученые соглашаются, что провести подобное исследование на людях пока не представляется действительным, однако дает некоторое понимание о новых воспоминаниях, которые мы теряем в результате бессонных ночей.

Более ранние исследования показали, что даже короткие периоды бессонницы влияют на процессы памяти — изменяют уровни белка и структуру клеток мозга. Однако ученые все еще не понимали до конца, как недостаток сна влияет на то, как хранится информация — затрудняется ли к ней доступ позже или же вновь сформированные воспоминания полностью теряются, если мы не спали.

Нейролог из Университета Гронингена Робберт Хавекес с коллегами решили ответить на этот вопрос. Для этого они использовали мышей, которых специально лишали сна в течение 6 часов после того, как они осматривали клетку с различными объектами.

Спустя несколько дней мышей вновь помещали в клетку — обнаружилось, что они не способны заметить, что один из объектов, например, был перемещен в другое положение. Однако все менялось, когда определенные нейроны в гиппокампе (тонкой области мозга, которая хранит пространственную информацию и консолидирует воспоминания) не активировалась с помощью света.

Таким образом ученые доказали, что мыши могли вспомнить расположение объектов, если нейроны гиппокампа, кодирующие данную информацию, получали импульс. По словам Хавекеса, это свидетельствует о том, что информация о-прежнему сохраняется в мозгу, однако нам трудно ее извлечь.

Отметим, что для этого ученые использовали оптогенетику, которая является экспериментальным подходом, и в данный момент весьма далека от того, чтобы ее можно было использовать на людях. Чтобы свести к минимуму эксперименты на мышах ученые обратились к рецептурному препарату от ХОБЛ — рофлумиласту. Известно, что одним их эффектов препарата является повышение уровня специфической клеточной сигнальной молекулы, уровень которой снижается при ухудшении памяти, вызванной бессонницей.

Хавекес отмечает, что они с коллегами обнаружили, что когда мышам давали препарат перед вторым тестом, они помнили все также, как и после непосредственной стимуляции нейронов. Таким образом, ученые отмечают, что восстанавливающие память эффекты препарата сохранялись и через 5 дней и длились даже дольше, если их применяли вместе со световой активацией.

Исследователи полагают, что в дальнейшем работа в этом направлении поможет исследователям понять, как воспоминания приобретаются, хранятся и воспроизводятся у людей. Возможно в дальнейшем это даже позволит помочь людям с нарушениями памяти, однако пока исследователи сосредоточатся на экспериментах с мышами.

Ранее Фокус писал о том, как работает наша память — ученые считают, что мозг ленивее, чем нам кажется.