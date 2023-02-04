Бальзамирование по-египетски: раскрыт древний рецепт от "Менхотенко"

Египетские мумии отлично сохранились на протяжении тысячелетий, а их черты лица можно различить даже сейчас.

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Теперь исследователи выяснили, почему египетские мумии до сих пор выглядят так хорошо – все это благодаря тщательно разработанному рецепту бальзамирования, сообщают Daily Mail.

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Эксперты обнаружили, что древние египтяне были мастерами в химии и точно знали, какие ингредиенты нужны, чтобы остановить разложение плоти.

Недавно найденные рецепты бальзамирования, которые использовали около 2700 лет назад, включали древесную смолу, можжевельник и пчелиный воск.

По словам экспертов, некоторые из них привезли из Юго-Восточной Азии, и они обладали важными антибактериальными свойствами.

Международная команда исследователей проанализировала 31 керамический сосуд, найденный в бальзамировочной мастерской в Саккаре — одном из важнейших кладбищ Древнего Египта.

На сосудах, датированных 664 годом до н.э., были надписи с инструкциями по бальзамированию, например, "положить на голову" или "перевязать им". Они также содержали названия бальзамирующих веществ и имели остатки самих веществ.

Это позволило команде впервые понять, какие химические вещества использовали при мумификации, как их смешивали, называли и применяли.

Например, они нашли три разных смеси, в состав которых входили такие вещества, как смола элеми, смола фисташки, пчелиный воск и побочные продукты можжевельника, специально используемые для бальзамирования головы.

Другие смеси использовали для омовения тела или смягчения кожи.

Авторы также показали, что многие вещества для бальзамирования происходили далеко из-за пределов Египта — например, продукты из пистосии и можжевельника, вероятно, привозили из Средиземноморского региона, а элеми смолы, возможно, из тропических лесов Юго-Восточной Азии.

[ + – ] Международная команда исследователей проанализировала 31 керамический сосуд, найденный в бальзамировочной мастерской в Саккаре Фото: Saqqara Saite Tombs Project, University of Tubingen, Germany

Доктор Максим Ражо, один из авторов исследования из Тюбингенского университета в Германии, сказал: "Бальзаматор использует некоторые вещества, которые могут быть важны как для противогрибковых, так и для антимикробных свойств. Они полезны, например, для сохранения человеческих тканей и уменьшения некоторых неприятных запахов".

[ + – ] Эксперты обнаружили, что древние египтяне были мастерами в химии и точно знали, какие ингредиенты нужны, чтобы остановить разложение плоти. Фото: Nikola Nevenov

Такие материалы, как битум и пчелиный воск, также могли использовать для запечатывания пор кожи и уменьшения влажности.

[ + – ] Саккара – одно из важнейших кладбищ Древнего Египта Фото: Saqqara Saite Tombs Project, University of Tubingen, Germany

Первая часть процесса бальзамирования, длившаяся в общей сложности 70 дней, предусматривала удаление внутренних органов, кроме сердца.

Тело засыпали разновидностью соли под названием натрона, чтобы высушить его, а затем бальзамировщики смазывали его изнутри и снаружи, чтобы сохранить кожу.

Весь процесс должен был помочь "превратить" человека из земного в божественное существо и подготовить его к потусторонней жизни.

Профессор Филипп Стокхаммер, также работавший над исследованием, сказал, что одним из самых удивительных выводов было то, что тропические смолы транспортировались вплоть до Юго-Восточной Азии.

"Бальзамирование было одним из первых движителей глобализации, потому что это означает, что эти смолы нужно было транспортировать на большие расстояния — из Юго-Восточной Азии в Египет", — сказал он.

Это также свидетельствует, что люди, работавшие в этих мастерских, знали, какие вещества они использовали.

"Я был очарован этими химическими знаниями. В процессе бальзамирования кожа сразу подвергается опасности из-за разъедающей ее колонизации микробами. Эти люди использовали антибактериальные и противогрибковые вещества, чтобы сохранить кожу лучше, но не имея никаких микробиологических знаний — не зная о бактериях, — добавил Стокхаммер. — Моим личным увлечением было увидеть эти огромные знания, накопленные на протяжении веков опыта бальзамирования".

Ранее Фокус рассказывал о старейшей нецарской мумии, которую недавно нашли в Саккарском некрополе.