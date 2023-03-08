Когда люди начали убивать друг друга: ученые обнаружили останки первых жертв насилия

На юго-западе Франции в глубине пещеры покоится, пожалуй, первая в истории Европы жертва убийства. Вероятно, его совершили тупым предметом, как каменный топор, а жертва умерла через некоторое время от полученных травм.

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В 1868 году впервые обнаружили скальную стоянку кроманьонцев, где также нашли останки восьми человек Homo sapiens. Считается, что они жили между 31000 и 33000 лет назад, в середине верхнего палеолита. Сегодня эти четверо взрослых и детей являются древнейшими доказательствами появления предков современного человека, когда-либо обнаружившихся на территории Европы. Об этом рассказывает IFLScience.

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Ученые обнаружили странный и подозрительный дефект на лобной кости одного черепа древнего человека, найденного здесь. Однако есть несколько мнений о том, что могло произойти. Одни специалисты считают, что травма получена задолго до смерти, другие объясняют его как посмертное повреждение.

Сейчас останки хранятся в Национальном музее естественной истории в Париже, где частично их "склеили" вдоль линии разлома. И чтобы получить окончательные ответы, ученые использовали компьютерную томографию (КТ) с высоким разрешением для реконструкции 3D-модели черепа.

В то же время они заметили, что "открытые поверхности перелома […] гладкие и волнистые, как и при предсмертном переломе", поэтому можно сделать выводы, что покойный получил травму незадолго до смерти.

Исследователи пошли дальше и решили сравнить повреждения черепно-мозговыми травмами, которые присущи древнему периоду, чтобы получить более четкую картину, из-за чего именно умер человек. В частности, они обнаружили, что пористое волокнистое костное образование очень напоминало то, что наблюдалось у жертв черепно-мозговых травм во время Гражданской войны в США.

В основном от таких полученных травм солдаты еще жили короткий период, а затем болели воспалением мозговых оболочек (менингит), от бактериальной инфекции, которая вызывала отек.

По словам специалистов, смерть, которой предшествовали бред и коматозное состояние, иногда с судорогами, наступала через месяц или несколько недель после получения начальной травмы. Возможно, то же произошло и с древним человеком.

В подтверждение этой теории можно принять заживление дефекта, что со своей стороны свидетельствует не о мгновенной смерти, а о жертве погибшей в течение месяца.

Более того, рана возникла над линией краев шляпы, то есть ее можно считать следствием насильственного нападения, а не случайного удара по голове.

Исследователи добавляют, что повреждение напоминает травму с проникновением от тупого предмета с тупым краем, а не острым, присущим оружию или орудиям труда. Возможно, в этом случае использовали каменный топор.

В общем можно считать находки определенным источником информации, позволяющим лучше понять насилие ранних Homo sapiens. Кроме того, можно предположить, что смертельные конфликты уже были частью жизни, когда наши предки прибыли в Европу.

В случае с кроманьонцем, однако, отсутствие таких травм у других людей позволяет выдвинуть теорию, что эта конкретная схватка была единичным случаем, а не частью массового убийства.

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