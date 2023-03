"Потерялся" в работе другого драматурга. Ученые обнаружили утраченный сонет Шекспира

Почти неизвестный сонет в пьесе или сценарии пьесы Бена Джонсона 1603 может быть "потерянным" произведением Уильяма Шекспира. Его считают вторым по значению после национального героя английским драматургом времен правления Якова I.

Исследователи считают, что таинственный сонет в работах английского драматурга Бена Джонсона действительно принадлежит одному из самых известных и выдающихся поэтов всех времен — Уильяму Шекспиру. Исследователи обнаружили "убедительные" стилистические доказательства о сонете под названием "К достойному автору" (To the Deserving Author), который подписан таинственным псевдонимом Cygnus (с лат. "лебедь"), пишет the Guardian.

Доктор Крис Лаутарис, профессор факультета изучения Шекспира и раннемодерной драматургии в Шекспировском институте Бирмингемского университета, делится: "Именно Джонсон назвал его в своем длинном стихотворении в честь драматурга в первом сборнике, который оплакивает "полет" Шекспира как лебедя, чье живое присутствие больше никогда не украсит сцены Англии".

Сонет является частью пьесы Джонсона "Падение Сеяна" — трагического произведения, действие которого происходит в Древнем Риме. В ней же и играл Шекспир.

Лаутарис говорит, что хотя оба сонета отдают дань уважения Джонсону, они "очень разные". Например, Голланд обращается к Джонсону на формальное "ты", тогда как Сигнус использует неформальное "ты", форму, которую Шекспир предпочитал в своих сонетах.

Он сказал: "Это соблазнительно. Здесь так много параллелей со стилем Шекспира, что даже самый яростный скептик должен остановиться и задуматься".

Заинтригованный теорией, он обратился к Мартину Виггинсу, ведущему эксперту по драматургии эпохи Возрождения, и сказал ему: "У меня есть догадка, что это написал Шекспир, но я не могу найти никого, кто бы сказал, что это был Шекспир. Знаете ли вы кого-то, кто бы это сказал?.. Он ответил: "Да, ето я".

В 2023 году исполняется 400 лет со дня выхода первого сборника из 36 пьес Шекспира, опубликованного в 1623 году, семь лет спустя после его смерти.

Лаутарис сказал: "Вопрос о том, причастен ли Шекспир как-то к своей собственной книге, — это вопрос на миллион долларов. Этот сонет дает подсказки о том, что он был связан с лицами, имеющими связь с его публикацией, еще при жизни. На сегодня нет никаких достоверных доказательств того, что Шекспир был знаком с Голландом. Если сонет "Cygnus" принадлежит Шекспиру, это дает нам возможность утверждать о личной связи".

Исследователь представит найденные доказательства в своей будущей книге под названием "Шекспировская книга: Переплетенные жизни по первому изданию" * Shakespeare's Book: The Intertwined Lives Behind the First Folio, которая выйдет в издательстве HarperCollins 30 марта.

Профессор утверждает, что сонет "Cygnus" имеет театральную природу и имел бы больше смысла, если бы его написал драматург: "Голланд не был драматургом. Он был поэтом и переводчиком. Сонет восхваляет Джонсона и его написание этой пьесы. Это трагедия для трагиков, чьи таланты, скудные в сравнении, были взорваны величием Джонсона, сделав из его пьесы двойную трагедию".

Ранее исследователи считали, что этот сонет также написал Голланд, поскольку его собственный труд "Pancharis", изданный в 1603 году, содержал стихотворение Джонсона, в котором он упоминается как лебедь.

Но Лаутарис сказал, что эти два сонета, похоже, написаны двумя разными людьми, и сонет "Cygnus" содержит черты, больше напоминающие стиль Шекспира: "Чем больше читаешь это загадочное стихотворение, тем больше "шекспировским" оно кажется".

И сам сонет:

To the Deserving Author

When I respect thy argument, I see

An image of those times: but when I view

The wit, the workmanship, so rich, so true,

The times themselves do seem retrieved to me.

And as Sejanus, in thy tragedy,

Falleth from Caesar’s grace; even so the crew

Of common playwrights, whom opinion blew

Big with false greatness, are disgraced by thee.

Thus, in one Tragedy, thou makest twain:

And, since fair works of Justice fit the part

Of tragic writers, Muses do ordain

That all Tragedians, Masters of their Art,

Who shall hereafter follow on this tract,

In writing well, thy tragedy shall act.

