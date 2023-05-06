Преследуют людей со скоростью 40 км/час и истошно кричат: правда и мифы о верблюжьих пауках (видео)

Ученые пролили свет на то, как существование причудливых паукообразных породило множество слухов.

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Истории о верблюжьих пауках (Solifugae) стали вирусными во время войны в Ираке в 2003 году, когда в Сети появилось множество фото, на которых они свисали с военной формы и вытягивались почти в половину человеческого роста, пишет IFLScience.

С тех пор о них появилось множество разнообразных слухов. Например, о том, что эти гиганты весьма агрессивны и преследуют людей, если те становятся на их пути. Причем некоторые утверждают, что они способны бегать чрезвычайно быстро — со скоростью около 40 километров в час. Кроме того, ходят слухи о том, что они истошно кричат, а их укусы чрезвычайно ядовиты.

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Куратор паукообразных в Музее Берка Род Кроуфорд решил пролить свет на этих загадочных существ, вселяющих ужас и рассказал всю правду о верблюжьих пауках. Стоит признать, они и правда, весьма впечатляющие.

Во-первых, важно понимать, что верблюжьи пауки, или сольпуги, на самом деле вовсе не являются пауками. Они относятся к близкородственной группе паукообразных, которая находится между ними и скорпионами.

Размер верблюжьих пауков

По словам Кроуорда, снимки 2003 породили миф о том, что верблюжьи пауки достигают гигантских размеров. Однако правда такова, что, как и солнечные пауки (Solfugae), они способны достигать в длину около 5 сантиметров. В сравнении с большинством домашних пауков, которые едва ли достигают 2 сантиметров, это и правда действительно много, но едва ли их можно назвать гигантами. Ученый отмечает, что причиной слуха о гигантских размерах сольпуг стала ложная перспектива кадров 2003 года.

Верблюжьи пауки ядовиты

Верблюжьи пауки действительно способны укусить человека, если он будет его раздражать и задевать, и эти укусы весьма болезненны, однако они не способны нанести вреда. У сольпуг нет яда, а потому сила их укуса равна силе укуса человека.

Тем не менее по словам Кроуфорда, они являются весьма грозными хищниками в глазах насекомых, таких как грызуны, ящерицы и мелкие птицы. Распилив жертву, они выделяют пищеварительные жидкости, которые разжижают добычу и делают ее более удобной для поглощения.

Большинство фотографий, на которых изображены огромные верблюжьи пауки, играют с ложной перспективой Фото: Shutterstock

Скорость верблюжьих пауков

Стоит отметить, что верблюжьи пауки в действительности могут развивать чрезвычайную скорость для столь миниатюрных существ, однако речь вовсе не о 40 километрах в час. По словам Кроуфорда, максимальная скорость, указанная в научных источниках, составляет около 16 км/час. При этом единственное точное измерение скорости передвижения сольпуги указывает на то, что они передвигаются со скоростью всего 1,6 км/час.

Верблюжьи пауки преследуют людей

Чрезвычайно много слухов ходит о том, что сольпуги якобы преследуют людей и это кажется весьма тревожным. Однако по слова Кроуфорда, и это не совсем так.

Дело в том, что они следуют скорее не за людьми, а тенью, которую те отбрасывают. С латинского Solifugae переводится как "те, кто бегут от солнца". Простыми словами, в действительности верблюжьи пауки вовсе не преследуют людей, а пытаются спастись от палящих солнечных лучей.

Верблюжьи пауки в дикой среде

Верблюжьи пауки истошно визжат

По словам Кроуфорда, это утверждение также является не более чем слухом. На самом деле верблюжьи и правда способны издавать звуки, но весьма тихие и только во время проявления агрессии, которое называется стридуляцией.

Стридуляция является актом создания звука посредством трения друг о друга определенных частей тела. Наиболее известно подобное поведение у сверчков, однако некоторые сольпуги также способны стридулить, используют свои придатки, расположенные у рта. Однако они издают звук более похожий на щелчок, чем на визг.

Ранее Фокус писал о том, что пауки могут настолько проголодаться, что начинают терять зрение.