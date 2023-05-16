Микроскопические солдаты: генно-модифицированные кишечные палочки вступают в войну с раком

Революционизируя борьбу с раком, китайские ученые превратили печально известную бактерию E. coli в неожиданного союзника. Они познакомили мир с двумя генетически модифицированными штаммами, которые готовы бороться с различными видами опухолей.

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Группа китайских исследователей постепенно превращает печально известную бактерию E. coli в замечательного союзника в войне против рака. Их недавнее исследование знакомит нас с двумя специально разработанными агентами кишечной палочки, предназначенными для уничтожения различных типов раковых клеток у мышей. Хотя путь к испытаниям на людях еще предстоит пройти через многочисленные исследования и проверки, авторы видят будущее, в котором эти бактериальные солдаты могут стать переломным моментом в терапии рака, пишет Gizmodo.

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Концепция использования бактерий в качестве убийц рака не нова. Некоторые бактерии умеют проникать в раковые клетки и уничтожать их. Их малый размер и другие уникальные свойства потенциально могут сделать их удобным средством доставки широкого спектра лекарств. Но проблема всегда заключалась в том, чтобы использовать их силу и в то же время не допустить, чтобы они обратились против организма, который они должны защищать. Однако ученые из Медицинской школы Шэньчжэньского университета и их коллеги считают, что они находятся на пороге преодоления некоторых из этих препятствий.

В их передовом исследовании рассказывается о создании двух специально разработанных штаммов кишечной палочки, предназначенных для борьбы с раком. Первый штамм, получивший кодовое название mp105, был создан для борьбы с различными видами рака. Он может быть введен в кровоток и запрограммирован на короткий срок жизни – в лучшем случае несколько часов – чтобы минимизировать возможный ущерб здоровым клеткам. Второй штамм, m6001, – это выносливый солдат, призванный охотиться за твердыми опухолями, распознавая глюкозу (поскольку эти опухоли часто испытывают недостаток глюкозы) и избегая ее. Есть надежда, что этот механизм "искать и уничтожать" может предложить самый прямой и безопасный путь к опухоли.

Первые испытания в лаборатории и на мышах показали обнадеживающие признаки того, что mp105 и m6001 справляются с поставленной задачей. Mp105 продемонстрировал двунаправленную атаку на раковые клетки, непосредственно уничтожая их и одновременно разрушая поддерживающие опухоль иммунные клетки, и, похоже, сплотил собственные защитные силы организма против рака. M6001 продемонстрировал еще более мощную противораковую силу против твердых опухолей, на которые он был направлен. Наилучшие результаты наблюдались при совместном использовании обоих штаммов, при этом не было отмечено существенного краткосрочного вреда для здоровья при использовании ни одного из них.

Хотя важно помнить, что это всего лишь одно исследование, и испытуемые – мыши, а не люди, это многообещающее начало. Впереди долгий путь проверки этих результатов и оценки долгосрочной безопасности, прежде чем будет дан зеленый свет испытаниям на людях. Возможно, есть также способы повысить эффективность работы этих бактериальных коммандос. Но если их работа и дальше будет приносить плоды, команда предполагает, что их двухсторонняя стратегия сможет бороться с широким спектром раковых заболеваний. Например, mp105 может вести войну против различных видов рака систематически, в то время как m6001 может сосредоточиться на уничтожении твердых опухолей локально, потенциально работая в тандеме с mp105.

По словам исследователей, "эти две противораковые бактерии и их комбинация открывают различные возможности, делая бактериальную терапию рака реальным решением".

Это последнее начинание в более широком научном движении, изучающем использование микробов для борьбы с раком. В аналогичных исследованиях уже тестируются вирусы, генетически модифицированные для борьбы с раковыми клетками.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.