Доисторическая химия: неандертальцы сделали первый синтетический клей тысячелетия назад

Неандертальцы были не просто примитивными существами, поскольку новые находки указывают на причастность к сложной форме химии. Изучение древних образцов клея открыло подсказки о производственном процессе, используемом нашими древними родственниками.

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Неандертальцы, возможно, были первооткрывателями сложной техники превращения березовой коры в клей, что свидетельствует об их причастности к ранней химии еще до появления горелки Бунзена. Недавнее исследование древних образцов клея показало, что древние люди, скорее всего, синтезировали это вещество в подземных камерах с ограниченным доступом кислорода, проливающего свет на когнитивные способности этого доисторического вида людей, пишет IFLScience.

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Клей, о котором идет речь, известный как березовый деготь, считается самым древним синтетическим материалом, когда-либо обнаруженным, а самые древние образцы приписывают неандертальцам. Однако ученые до сих пор не пришли к согласию относительно технологического процесса, который использовали наши вымершие родственники.

Некоторые эксперты предполагают, что для создания клея использовались специально построенные подземные сооружения, а другие предполагают, что неандертальцы могли случайно получить смолу при сжигании березовой коры.

Чтобы выяснить технологию производства, исследователи провели детальный анализ двух образцов, полученных из неандертальской стоянки под названием Кенигсзе в Германии. Затем эти древние образцы сравнили с многочисленными эталонными образцами, полученными авторами исследования с помощью пяти различных методов каменного века.

Анализ показал, что березовый деготь, полученный под землей, содержал значительное количество природного полимера под названием суберин, тогда как деготь, полученный путем сжигания коры над землей, был лишен этого компонента. Примечательно, что оба образца из Кенигсзе обнаружили значительное содержание суберина, что наводит исследователей на мысль, что неандертальцы производили свой клей под поверхностью земли.

Авторы исследования объясняют: "Если суберин присутствует только в березовом дегте, созданном с помощью подземных технологий в среде с низким содержанием кислорода, то его присутствие в дегте из Кенигсзе однозначно указывает на использование одной из этих технологий в Кенигсзе".

Чтобы подтвердить свои выводы, исследователи тщательно изучили химическую структуру древнего клея с помощью таких методов, как инфракрасная спектроскопия и газовая хроматография-масс-спектрометрия. С помощью этих методов они определили, что общий химический состав обоих артефактов дегтя из Кенигсзе больше всего напоминает деготь, производимый под землей.

На основе этих результатов исследователи делают вывод, что неандертальцы перегоняли деготь в намеренно созданной подземной среде, которая ограничивала доступ кислорода и оставалась скрытой во время процесса.

Обсуждая значение этого открытия, они уточняют: "Если эти два образца были созданы с помощью наземного метода, например, метода конденсации, было бы сложно утверждать, что неандертальский березовый деготь отражает передовые технологии. Однако, если образцы из Кенигсзе были изготовлены с помощью техники, включающей скрытые подземные процессы и намеренно созданную среду с низким содержанием кислорода, такая находка будет означать, что неандертальцы изобрели или разработали технический процесс для преобразования своего материального мира".

В конце концов, это открытие дает ценную информацию о когнитивных и культурных способностях неандертальцев, тем самым обогащая наше понимание их древней цивилизации.

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